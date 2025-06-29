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Головна Мода Що взути під капрі — ідеї трендових образів на літо

Що взути під капрі — ідеї трендових образів на літо

Ua ru
Дата публікації: 29 червня 2025 11:13
Як носити капрі цього літа — взуття, що ідеально поєднується з ними
Джинсові капрі та босоніжки. Фото: Freepik
Ключові моменти Яке взуття пасує під капрі

Цього літа капрі знову на піку популярності. Стилізувати їх не складно, важливо лише розуміти, з чим їх поєднувати, аби створити той самий неперевершений образ.

Про це пише Vogue.

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Яке взуття пасує під капрі

Капрі та мюлі на підборах

Це одне з найкращих поєднань. Мюлі з тонкими ремінцями ідеально будуть поєднуватися з капрі. Таке взуття візуально подовжує ногу, завдяки оголеній щиколотці та робить фігуру стрункішою.

Капрі та мюлі на підборах
Капрі та мюлі на підборах. Фото: Vogue

Капрі та взуття на масивній платформі

Хітом літа 2025 є взуття на платформі і воно гарно пасуватиме під капрі. Такий тандем створить впізнавану естетику 2000-х. Образ з цим взуттям підійде для вечірніх образів.

Капрі та взуття на масивній платформі
Капрі та взуття на масивній платформі. Фото: Vogue

Капрі та оксфорди

Такий образ — ідеальний варіант для офісу чи ділових зустрічей. Оксфорди додають стриманості й будуть мати вдалий вигляд у поєднанні з капрі. Для гармонійнішого образу можна додати прозорі шкарпетки.

Капрі та оксфорди
Капрі та оксфорди. Фото: Vogue

Капрі та високі чоботи на шнурівці

Такий варіант — один із найсміливіших. Капрі у поєднанні з чоботами на шнурівці стануть вдалим рішенням для прохолодного дня чи події, де хочеться виділитися.

Капрі та високі чоботи на шнурівці
Капрі та високі чоботи на шнурівці. Фото: Vogue

Капрі та туфлі на підборах з бантом

Нова формула вечірнього образу — поєднайте капрі з туфлями на підборах та декоративним бантом на щиколотці. У комбінації з блузою це матиме вишуканий вигляд.

Капрі та туфлі на підборах з бантом
Капрі та туфлі на підборах з бантом. Фото: Vogue

Капрі можна поєднувати з різним взуттям. Образи з цим елементом гардероба підійдуть як на щодень, так й для особливих подій.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, яке взуття цього літа стало улюбленцем зірок. Цей тренд усіх здивував.

Також ми розповідали про те, яке літнє взуття пасує до всього. Образи з ним мають неперевершений вигляд.

мода одяг тренди взуття стиль
Ірина Савчук - Редактор
Автор:
Ірина Савчук
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