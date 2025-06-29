Как носить капри этим летом — обувь, которая идеально сочетается с ними

Что обуть под капри — идеи трендовых образов на лето
Этим летом капри снова на пике популярности. Стилизовать их не сложно, важно лишь понимать, с чем их сочетать, чтобы создать тот самый непревзойденный образ.
Об этом пишет Vogue.
Какая обувь подходит под капри
Капри и мюли на каблуках
Это одно из лучших сочетаний. Мюли с тонкими ремешками идеально будут сочетаться с капри. Такая обувь визуально удлиняет ногу, благодаря оголенной щиколотке и делает фигуру стройнее.
Капри и обувь на массивной платформе
Хитом лета 2025 является обувь на платформе и она хорошо подойдет под капри. Такой тандем создаст узнаваемую эстетику 2000-х. Образ с этой обувью подойдет для вечерних образов.
Капри и оксфорды
Такой образ — идеальный вариант для офиса или деловых встреч. Оксфорды добавляют сдержанности и будут удачно смотреться в сочетании с капри. Для более гармоничного образа можно добавить прозрачные носки.
Капри и высокие сапоги на шнуровке
Такой вариант — один из самых смелых. Капри в сочетании с сапогами на шнуровке станут удачным решением для прохладного дня или события, где хочется выделиться.
Капри и туфли на каблуке с бантом
Новая формула вечернего образа — сочетайте капри с туфлями на каблуках и декоративным бантом на лодыжке. В комбинации с блузой это будет выглядеть изысканно.
Капри можно сочетать с разной обувью. Образы с этим элементом гардероба подойдут как на каждый день, так и для особых событий.
Напомним, ранее мы писали о том, какая обувь этим летом стала любимицей звезд. Этот тренд всех удивил.
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