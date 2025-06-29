Как носить капри этим летом — обувь, которая идеально сочетается с ними

Джинсовые капри и босоножки. Фото: Freepik

Этим летом капри снова на пике популярности. Стилизовать их не сложно, важно лишь понимать, с чем их сочетать, чтобы создать тот самый непревзойденный образ.

Об этом пишет Vogue.

Реклама

Читайте также:

Какая обувь подходит под капри

Капри и мюли на каблуках

Это одно из лучших сочетаний. Мюли с тонкими ремешками идеально будут сочетаться с капри. Такая обувь визуально удлиняет ногу, благодаря оголенной щиколотке и делает фигуру стройнее.

Капри и мюли на каблуках. Фото: Vogue

Капри и обувь на массивной платформе

Хитом лета 2025 является обувь на платформе и она хорошо подойдет под капри. Такой тандем создаст узнаваемую эстетику 2000-х. Образ с этой обувью подойдет для вечерних образов.

Капри и обувь на массивной платформе. Фото: Vogue

Капри и оксфорды

Такой образ — идеальный вариант для офиса или деловых встреч. Оксфорды добавляют сдержанности и будут удачно смотреться в сочетании с капри. Для более гармоничного образа можно добавить прозрачные носки.

Капри и оксфорды. Фото: Vogue

Капри и высокие сапоги на шнуровке

Такой вариант — один из самых смелых. Капри в сочетании с сапогами на шнуровке станут удачным решением для прохладного дня или события, где хочется выделиться.

Капри и высокие сапоги на шнуровке. Фото: Vogue

Капри и туфли на каблуке с бантом

Новая формула вечернего образа — сочетайте капри с туфлями на каблуках и декоративным бантом на лодыжке. В комбинации с блузой это будет выглядеть изысканно.

Капри и туфли на каблуках с бантом. Фото: Vogue

Капри можно сочетать с разной обувью. Образы с этим элементом гардероба подойдут как на каждый день, так и для особых событий.

Напомним, ранее мы писали о том, какая обувь этим летом стала любимицей звезд. Этот тренд всех удивил.

Также мы рассказывали о том, какая летняя обувь подходит ко всему. Образы с ней выглядят непревзойденно.