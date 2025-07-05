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Главная Мода Самые универсальные брюки на лето — тренд, что вернулся из 60-х

Самые универсальные брюки на лето — тренд, что вернулся из 60-х

Ua en ru
Дата публикации 5 июля 2025 08:40
Универсальные брюки из 60-х покоряют модниц — трендовые образы с ними
Девушка в топе и штанах. Фото: Freepik

Этим летом настоящим мастхэвом для модниц станут льняные брюки. Они были трендовыми в 60-70-х и уверенно возвращаются в моду в этом сезоне. Такая модель станет идеальным вариантом на жаркие дни и обеспечит не только красоту, но и комфорт. Изысканные, свободные и опрятные — они должны быть в гардеробе каждой.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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С чем носить льняные брюки

Льняные брюки в жаркую погоду обеспечат вам максимальный комфорт. Натуральная ткань будет сохранять прохладу, даже в самые жаркие дни. Именно поэтому такая модель набирает огромную популярность.

Ідеї образів з лляними штанами
Льняные брюки. Фото из Instagram

Большинство льняных брюк имеют широкий крой. Они будут хорошо сочетаться с футболками или топами. Универсальный образ на лето — льняные брюки, белая футболка, плетеная сумка и сабо.

Ідеї образів з лляними штанами
Голубые льняные брюки и белая футболка. Фото из Instagram

Луки с этой моделью брюк подойдут как для обычной прогулки по городу, так и для работы или ужина в ресторане. Все зависит от того, как вы их стилизуете. Добавьте изысканную рубашку и босоножки на каблуках, чтобы получить элегантный лук.

Ідеї образів з лляними штанами
Нежный образ с белыми льняными брюками. Фото из Instagram

Легкие льняные брюки будут действительно универсальной вещью на лето. Сочетайте их с базовыми футболками или рубашками, добавляйте яркие вещи или жакеты. С ними можно создать совершенно разные луки. Одна модель — десятки стильных образов.

Ідеї образів з лляними штанами
Образ с льняными брюками. Фото из Instagram

Этим летом популярными будут широкие льняные брюки с высокой посадкой и поясом-резинкой. Они будут иметь элегантный вид. Также в тренде модели с карманами, это не просто о стиле, но и о практичности.

Ідеї образів з лляними штанами
Льняные брюки в трендовом масляно-желтом цвете. Фото из Instagram

Льняные брюки будут подходить всем. Они подойдут обладательницам разных типов фигур. Широкий крой и высокая посадка будут подчеркивать все преимущества и удачно скроют недостатки.

Напомним, ранее мы писали о том, какая сумка будет трендовой летом 2025 года.

Также мы рассказывали о том, что обуть под капри, чтобы это выглядело стильно.

лето мода тренды образ штаны
Ирина Савчук - Редактор
Автор:
Ирина Савчук
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