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Главная Мода Жена Павлика задала тренд — брюки, которые стоит иметь летом

Жена Павлика задала тренд — брюки, которые стоит иметь летом

Ua ru
Дата публикации 10 июля 2025 18:04
Брюки мечты, которые носят модницы этим летом — их выбрала и Екатерина Репяхова
Екатерина Репяхова. Фото: Instagram/repyahovakate

Этим летом жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова снова доказала, что комфорт и стиль могут идти рядом. В своих Instagram Stories она поделилась модными образами со штанами "аладдин" и они действительно заслуживают внимания.

Об этом пишет РБК-Украина.

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Что за штаны такие - "Аладдин"

Это свободные, легкие, широкие брюки с очень низкой посадкой и зауженными штанинами у щиколоток. Такие себе "воздушные шары", которые дарят максимум пространства для тела. Напоминают наряды героев из восточных сказок — именно поэтому и название такое сказочное. Их еще называют "гаремными" или "али-баба". В 2025-м эти брюки официально вернулись в тренды и, видно, надолго.

Эти брюки не давят, не сковывают, позволяют коже дышать — идеальны для жары. Также эти брюки доказывают, что мода снова влюбилась в расслабленные, этнические силуэты, а "аладдины" как раз вписываются в эту эстетику. Вообще все чаще индийские, турецкие и арабские элементы появляются на мировых подиумах.

Как их носит Екатерина Репяхова

В городе

Сочетайте белые "аладдины" и черный топ без бретелек, чтобы получился базовый, но стильный образ. В случае с Екатериной она дополнила его балетками и маленькой сумкой — получился идеальный вариант на день в городе.

Простий, але ідеальний образ на літо
Репяхова в стильных брюках. Фото: Instagram/repyahovakate

В офисном стиле

Те же брюки, но с коричневым пиджаком и закрытой обувью. В качестве аксессуара плетеная сумка. Строго, но с изюминкой.

Штани-алладіни можна по-різному обіграти в образі
Образ в офисном стиле. Фото: Instagram/repyahovakate

Для дачи или морского настроения

"Аладдины" и майка с декоративной строчкой в сочетании с рубашкой в клетку, а как завершающий штрих босоножки. Образ будет иметь расслабленный, уютный и одновременно современный вид.

Штани-алладіни стали хітом сезону
Легкий образ на лето. Фото: Instagram/repyahovakate

Таким образом, Екатерина показала, как легко сделать эти брюки частью своего ежедневного стиля. Осталось только выбрать свой вариант.

Ранее мы писали о том, какие брюки не выйдут из моды еще долго.

Также мы сообщали, какие универсальные брюки в стиле 60-х снова в тренде.

мода знаменитости тренды стиль штаны
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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