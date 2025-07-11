Сукня від Бекхем, що буде модною у всі сезони — можна носити цілий рік

Вікторія Бекхем. Фото: Instagram/victoriabeckham

Відома дизайнерка Вікторія Бекхем доводить, що справжня елегантність не старіє, а з роками лише набирає сили. На знімках із власної капсульної колекції вона нагадує справжню ікону стилю. Струнка, впевнена, стильна до дрібниць — вона позує в чорній сукні з акцентом на талії, що водночас стримана й сексуальна.

Мова йде про фото на її сторінці в Instagram.

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Ця сукня частина нової лінії Victoria Beckham, яку дизайнерка описує як універсальний гардероб для жінки будь-якого віку.



"Моя нова капсула, заснована на бажанні одягати жінок на всі випадки життя, втілює в собі суть вічної елегантності", — написала Вікторія в Instagram.



Особливу увагу вона звернула на одну з моделей — Circle Detail Gown у кольорі Blackberry (насичена темна ягідна палітра, ближча до чорного), яка ідеально підкреслює силует і дарує відчуття впевненості без зайвої демонстративності.



Фішка сукні — вузол у зоні талії, який делікатно моделює фігуру, роблячи образ жіночним, але не надто відвертим. Такий крій справжня знахідка для тих, хто хоче одночасно мати свободу рухів і зберігати чітку лінію образу. Ще один плюс — довжина максі й щільна тканина, яка "грає" при світлі й додає фактурності.

Чи можна знайти щось подібне в Україні

У київському ЦУМі представлено кілька моделей, що майже один в один повторюють силует і загальну концепцію сукні Бекхем. Одна з них коштує близько 73 300 грн, і це не просто річ, а інвестиція в образ. Колір, довжина, акцент на талії — усе дуже схоже. Єдина помітна відмінність — оформлення зони плечей: у представленій моделі вони трохи відкриті, що додає нотку романтики й легкості наряду.

Сукня від Бекхем. Фото: ЦУМ

До речі, саме такий фасон чудово підходить для урочистих подій, світських виходів або навіть важливого вечора "для себе". А ще він поза часом і сезоном — носити можна і восени з жакетом, і влітку з босоніжками на підборах.

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