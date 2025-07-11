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Головна Мода Вічна класика — сукня Бекхем, що підходить на всі сезони

Вічна класика — сукня Бекхем, що підходить на всі сезони

Ua ru
Дата публікації: 11 липня 2025 09:19
Сукня від Бекхем, що буде модною у всі сезони — можна носити цілий рік
Вікторія Бекхем. Фото: Instagram/victoriabeckham

Відома дизайнерка Вікторія Бекхем доводить, що справжня елегантність не старіє, а з роками лише набирає сили. На знімках із власної капсульної колекції вона нагадує справжню ікону стилю. Струнка, впевнена, стильна до дрібниць — вона позує в чорній сукні з акцентом на талії, що водночас стримана й сексуальна.

Мова йде про фото на її сторінці в Instagram.

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Яку чорну сукню представила Вікторія Бекхем

Ця сукня частина нової лінії Victoria Beckham, яку дизайнерка описує як універсальний гардероб для жінки будь-якого віку.

"Моя нова капсула, заснована на бажанні одягати жінок на всі випадки життя, втілює в собі суть вічної елегантності", — написала Вікторія в Instagram.

Особливу увагу вона звернула на одну з моделей — Circle Detail Gown у кольорі Blackberry (насичена темна ягідна палітра, ближча до чорного), яка ідеально підкреслює силует і дарує відчуття впевненості без зайвої демонстративності.
 

Фішка сукні — вузол у зоні талії, який делікатно моделює фігуру, роблячи образ жіночним, але не надто відвертим. Такий крій справжня знахідка для тих, хто хоче одночасно мати свободу рухів і зберігати чітку лінію образу. Ще один плюс — довжина максі й щільна тканина, яка "грає" при світлі й додає фактурності.

Чи можна знайти щось подібне в Україні

У київському ЦУМі представлено кілька моделей, що майже один в один повторюють силует і загальну концепцію сукні Бекхем. Одна з них коштує близько 73 300 грн, і це не просто річ, а інвестиція в образ. Колір, довжина, акцент на талії — усе дуже схоже. Єдина помітна відмінність — оформлення зони плечей: у представленій моделі вони трохи відкриті, що додає нотку романтики й легкості наряду.

Сукня, що буде актуальною в 2025 році
Сукня від Бекхем. Фото: ЦУМ

До речі, саме такий фасон чудово підходить для урочистих подій, світських виходів або навіть важливого вечора "для себе". А ще він поза часом і сезоном — носити можна і восени з жакетом, і влітку з босоніжками на підборах.

Раніше ми писали про те, скільки доведеться віддати за джинси від бренду Вікторії Бекхем.

Також ми повідомляли про трендову спідницю, яку теж презентував бренд Вікторії Бекхем.

мода знаменитості тренди сукня стиль
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
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