Трендова спідниця літа 2025 від Вікторії Бекхем — скільки коштує та з чим носити

Спідниця від Вікторії Бекхем стала хітом літа — скільки коштує
Спідниця влітку — універсальна річ, що має бути в гардеробі кожної. Якщо ви шукаєте найтрендовішу річ цього сезону, варто звернути увагу на модель від Вікторії Бекхем.
Новини.LIVE розповідають про це детальніше.
Ідеї образів зі трендовою спідницею від Бекхем
Справжньою улюбленицею модниць цього літа стала спідниця від Вікторії Бекхем у чорному кольорі. Вона має витончений а-силует, а довжина міді ідеально пасуватиме усім.
На сайті "ЦУМ Київ" таку трендову модель можна придбати за 31 450 грн. Особливого шарму спідниці додає цікаве дизайнерське рішення зробити позаду асиметричний низ — одна сторона дещо довша за іншу та створює враження легкої хвилі.
Носити цю спідницю можна з приталеним топом, лонгслівом чи сорочкою. На жарку погоду віддайте перевагу верху без рукава та в'єтнамкам. Додайте невеличку сумку й ніжні аксесуари, аби створити елегантний лук.
Поєднувати спідницю від Бекхем можна й з футболкою чи майкою. До такого образу ідеально пасуватиме молочний піджак, стримані прикраси, окуляри та взуття на підборах.
Одягнути таку спідницю від Бекхем можна як на романтичне побачення в ресторан, так й на офіційну ділову зустріч. Все залежить від того, як ви її стилізуєте.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, які топи стали наймоднішими в цьому сезоні.
Також ми розповідали про те, які штани цього літа стали фаворитом модниць.
Читайте Новини.LIVE!