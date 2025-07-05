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Головна Мода Спідниця від Вікторії Бекхем стала хітом літа — скільки коштує

Спідниця від Вікторії Бекхем стала хітом літа — скільки коштує

Ua ru
Дата публікації: 5 липня 2025 09:19
Трендова спідниця літа 2025 від Вікторії Бекхем — скільки коштує та з чим носити
Спідниця. Фото: Freepik

Спідниця влітку — універсальна річ, що має бути в гардеробі кожної. Якщо ви шукаєте найтрендовішу річ цього сезону, варто звернути увагу на модель від Вікторії Бекхем.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Ідеї образів зі трендовою спідницею від Бекхем

Справжньою улюбленицею модниць цього літа стала спідниця від Вікторії Бекхем у чорному кольорі. Вона має витончений а-силует, а довжина міді ідеально пасуватиме усім. 

Ідеї образів зі трендовою спідницею від Бекхем
Спідниця від Бекхем. Фото: ЦУМ Київ

На сайті "ЦУМ Київ" таку трендову модель можна придбати за 31 450 грн. Особливого шарму спідниці додає цікаве дизайнерське рішення зробити позаду асиметричний низ — одна сторона дещо довша за іншу та створює враження легкої хвилі.

Ідеї образів зі трендовою спідницею від Бекхем
Трендова спідниця від Бекхем. Фото: ЦУМ Київ

Носити цю спідницю можна з приталеним топом, лонгслівом чи сорочкою. На жарку погоду віддайте перевагу верху без рукава та в'єтнамкам. Додайте невеличку сумку й ніжні аксесуари, аби створити елегантний лук.

Ідеї образів з трендовою спідницею від Бекхем
Чорна спідниця, в'єтнамки та топ. Фото з Instagram

Поєднувати спідницю від Бекхем можна й з футболкою чи майкою. До такого образу ідеально пасуватиме молочний піджак, стримані прикраси, окуляри та взуття на підборах.

Ідеї образів з трендовою спідницею від Бекхем
Стильний образ. Фото з Instagram

Одягнути таку спідницю від Бекхем можна як на романтичне побачення в ресторан, так й на офіційну ділову зустріч. Все залежить від того, як ви її стилізуєте.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які топи стали наймоднішими в цьому сезоні.

Також ми розповідали про те, які штани цього літа стали фаворитом модниць.

мода тренди Вікторія Бекхем стиль спідниці
Ірина Савчук - Редактор
Автор:
Ірина Савчук
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