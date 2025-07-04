Цього літа носять лише такі топи — перевірте свій гардероб

Дівчина в чорному топі. Фото: Freepik

Літо нарешті потішило нас сонечком, а це означає пора знімати все зайве й дати тілу трошки подихати. Тобто настав час оновити гардероб і додати в нього кілька модних топів. Адже саме вони — маленька, але потужна деталь, яка може повністю перетворити образ.

Новини.LIVE розповість, що носити цього літа, аби мати стильний вигляд й відчувати себе комфортно.

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Базові майки

Нічого не має настільки крутий вигляд, як проста біла майка, яка ідеально сидить по фігурі. У стилі 90-х — з круглою горловиною, широкими бретелями та щільною тканиною. Вона пасує до всього: джинсів, шортів, спідниць і навіть піджаків. Це як "трошки" гарного смаку, який завжди з вами. В моді зараз прямі силуети без принтів, максимально чисті лінії.

Біла майка. Фото з Instagram

В'язані топи

Влітку 2025 ми носимо легкі топи з тонкої пряжі, крізь яку пробивається сонце. Вони мають по-домашньому затишний, але при цьому неймовірно стильний вигляд. Ідеальні на відпочинку: вдень — поверх купальника, ввечері — з лляними штанами або спідницею максі. Особливий шик — якщо топ трохи прозорий і має цікаву текстуру.

В'язаний топ. Фото з Instagram

Еластичні топи

Це той варіант, який ніби створений для селфі. Вони облягають тіло, повторюючи кожну лінію, ідеально підходять і для звичайної прогулянки, і для вечірки з коктейлями. Особливо популярні моделі з одним плечем або асиметричним вирізом. Тут головне гра форм і настрою. З джинсами, спідницею чи штанами — все буде мати актуальний вигляд завжди.

Еластичний топ. Фото з Instagram



Також не бійтеся поєднувати різні фактури — наприклад, в’язаний топ і шовкова спідниця, або базова майка та блискучі штани. У 2025 модно міксувати контрасти й саме вони роблять образ особливим.

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