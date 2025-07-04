Этим летом носят только такие топы — проверьте свой гардероб

Самые модные топы сезона — пришло время добавить их в гардероб
Лето наконец-то порадовало нас солнышком, а это значит пора снимать все лишнее и дать телу немножко подышать. То есть пришло время обновить гардероб и добавить в него несколько модных топов. Ведь именно они — маленькая, но мощная деталь, которая может полностью преобразить образ.
Новини.LIVE расскажет, что носить этим летом, чтобы выглядеть стильно и чувствовать себя комфортно.
Базовые топы, которые должны быть у всех
Базовые майки
Ничего не выглядит настолько круто, как простая белая майка, которая идеально сидит по фигуре. В стиле 90-х — с круглой горловиной, широкими бретелями и плотной тканью. Она подходит ко всему: джинсам, шортам, юбкам и даже пиджакам. Это как "немножко" хорошего вкуса, который всегда с вами. В моде сейчас прямые силуэты без принтов, максимально чистые линии.
Вязаные топы
Летом 2025 мы носим легкие топы из тонкой пряжи, сквозь которую пробивается солнце. Они выглядят по-домашнему уютно, но при этом невероятно стильно. Идеальны на отдыхе: днем — поверх купальника, вечером — со льняными брюками или юбкой макси. Особый шик — если топ немного прозрачный и имеет интересную текстуру.
Эластичные топы
Это тот вариант, который будто создан для селфи. Они облегают тело, повторяя каждую линию, идеально подходят и для обычной прогулки, и для вечеринки с коктейлями. Особенно популярны модели с одним плечом или асимметричным вырезом. Здесь главное игра форм и настроения. С джинсами, юбкой или брюками — все будет актуально смотреться всегда.
Также не бойтесь сочетать разные фактуры — например, вязаный топ и шелковая юбка, или базовая майка и блестящие брюки. В 2025 модно миксовать контрасты и именно они делают образ особенным.
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