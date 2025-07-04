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Главная Мода Самые модные топы сезона — пришло время добавить их в гардероб

Самые модные топы сезона — пришло время добавить их в гардероб

Ua ru
Дата публикации 4 июля 2025 11:14
Этим летом носят только такие топы — проверьте свой гардероб
Девушка в черном топе. Фото: Freepik

Лето наконец-то порадовало нас солнышком, а это значит пора снимать все лишнее и дать телу немножко подышать. То есть пришло время обновить гардероб и добавить в него несколько модных топов. Ведь именно они — маленькая, но мощная деталь, которая может полностью преобразить образ.

Новини.LIVE расскажет, что носить этим летом, чтобы выглядеть стильно и чувствовать себя комфортно.

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Базовые топы, которые должны быть у всех

Базовые майки

Ничего не выглядит настолько круто, как простая белая майка, которая идеально сидит по фигуре. В стиле 90-х — с круглой горловиной, широкими бретелями и плотной тканью. Она подходит ко всему: джинсам, шортам, юбкам и даже пиджакам. Это как "немножко" хорошего вкуса, который всегда с вами. В моде сейчас прямые силуэты без принтов, максимально чистые линии.

Біла майка завжди доречна і пасує до всього
Белая майка. Фото из Instagram

Вязаные топы

Летом 2025 мы носим легкие топы из тонкой пряжи, сквозь которую пробивается солнце. Они выглядят по-домашнему уютно, но при этом невероятно стильно. Идеальны на отдыхе: днем — поверх купальника, вечером — со льняными брюками или юбкой макси. Особый шик — если топ немного прозрачный и имеет интересную текстуру.

В'язані топи - новий мастхев цього літа
Вязаный топ. Фото из Instagram

Эластичные топы

Это тот вариант, который будто создан для селфи. Они облегают тело, повторяя каждую линию, идеально подходят и для обычной прогулки, и для вечеринки с коктейлями. Особенно популярны модели с одним плечом или асимметричным вырезом. Здесь главное игра форм и настроения. С джинсами, юбкой или брюками — все будет актуально смотреться всегда.

Еластичні топи підійдуть для будь-якої події
Эластичный топ. Фото из Instagram


Также не бойтесь сочетать разные фактуры — например, вязаный топ и шелковая юбка, или базовая майка и блестящие брюки. В 2025 модно миксовать контрасты и именно они делают образ особенным.

Ранее мы писали о том, какие вещи уже поздно покупать этим летом, потому что они вскоре потеряют актуальность.

Также мы сообщали, какие купальники в этом году в моде — на примере Даши Квитковой.

мода одежда тренды вещи стиль
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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