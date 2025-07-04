Этим летом носят только такие топы — проверьте свой гардероб

Девушка в черном топе. Фото: Freepik

Лето наконец-то порадовало нас солнышком, а это значит пора снимать все лишнее и дать телу немножко подышать. То есть пришло время обновить гардероб и добавить в него несколько модных топов. Ведь именно они — маленькая, но мощная деталь, которая может полностью преобразить образ.

Новини.LIVE расскажет, что носить этим летом, чтобы выглядеть стильно и чувствовать себя комфортно.

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Базовые майки

Ничего не выглядит настолько круто, как простая белая майка, которая идеально сидит по фигуре. В стиле 90-х — с круглой горловиной, широкими бретелями и плотной тканью. Она подходит ко всему: джинсам, шортам, юбкам и даже пиджакам. Это как "немножко" хорошего вкуса, который всегда с вами. В моде сейчас прямые силуэты без принтов, максимально чистые линии.

Белая майка. Фото из Instagram

Вязаные топы

Летом 2025 мы носим легкие топы из тонкой пряжи, сквозь которую пробивается солнце. Они выглядят по-домашнему уютно, но при этом невероятно стильно. Идеальны на отдыхе: днем — поверх купальника, вечером — со льняными брюками или юбкой макси. Особый шик — если топ немного прозрачный и имеет интересную текстуру.

Вязаный топ. Фото из Instagram

Эластичные топы

Это тот вариант, который будто создан для селфи. Они облегают тело, повторяя каждую линию, идеально подходят и для обычной прогулки, и для вечеринки с коктейлями. Особенно популярны модели с одним плечом или асимметричным вырезом. Здесь главное игра форм и настроения. С джинсами, юбкой или брюками — все будет актуально смотреться всегда.

Эластичный топ. Фото из Instagram



Также не бойтесь сочетать разные фактуры — например, вязаный топ и шелковая юбка, или базовая майка и блестящие брюки. В 2025 модно миксовать контрасты и именно они делают образ особенным.

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