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Головна Мода Антитренди літа-2025 — які речі вже занадто пізно купувати

Антитренди літа-2025 — які речі вже занадто пізно купувати

Ua en ru
Дата публікації: 3 липня 2025 18:03
Найгірші речі для літа 2025 — що опинилося в антитрендах
Дівчина, що показує дивний жест. Фото: Freepik

Мода — дама примхлива. Сьогодні вона каже "так" алладінам, а завтра вже махає їм рукою. Тож, перш ніж бігти в магазин за новим трендом, варто задуматися: це любов на літо чи просто швидке захоплення?

Новини.LIVE розповість більше про головні антитренди сезону.

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Ми вже в розпалі сезону, тому купувати треба з розумом. Частина літніх трендів, хоч зараз і всюди, мають дуже короткий "термін придатності". Уже наступного року про них, можливо, й не згадаєте.

Речі, від купівлі яких варто утриматись

Алладіни — гарячий тренд, але вже запізно. Шаровари у східному стилі мають ефектний вигляд: їх носять із топами, боді й босоніжками на підборах. Але вони настільки специфічні, що навряд чи стануть гардеробною класикою. Хіба що ви зберетесь на тематичну вечірку наступного літа.

Штани-алладіни підійдуть хіба на один сезон
Штани-алладіни. Фото з Instagram

А от мереживна баска наче прикраса для штанів. Вона може оживити навіть найпростіші джинси. Додаєте шарму, стилю, легкості. Та, попри всі плюси, цей тренд залишився ще з 2024-го. І шанси, що він протримається до 2026-го, дуже невеликі. Тож купувати баску сьогодні вже не варто.

Мережевна прикраса - тренд, що з нами з 2024-го
Мереживна прикраса. Фото з Instagram

Ще один тренд, який може швидко "здутися", — штани з бахромою. Вони наче створені для фестивалів чи гучних вечірок, але в реальному житті — це суцільна морока.

Штани з бахромою підійдуть хіба для особливого випадку
Штани з бахромою. Фото з Instagram

Бахрома чіпляється за все, що можна, а має вдалий вигляд тільки в русі або на фото. До офісу чи кав’ярні не підходить зовсім. І хоча вони зараз миготять у стрічках, наступного літа від цієї тенденції не залишиться й сліду.

Раніше ми писали про те, чому раніше жінкам не було дозволено носити штани.

Також ми повідомляли, які стильні штани носить цього року Белла Хадід.

мода речі стиль антитренди 2025 рік
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
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