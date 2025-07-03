Найгірші речі для літа 2025 — що опинилося в антитрендах

Дівчина, що показує дивний жест. Фото: Freepik

Мода — дама примхлива. Сьогодні вона каже "так" алладінам, а завтра вже махає їм рукою. Тож, перш ніж бігти в магазин за новим трендом, варто задуматися: це любов на літо чи просто швидке захоплення?

Новини.LIVE розповість більше про головні антитренди сезону.

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Ми вже в розпалі сезону, тому купувати треба з розумом. Частина літніх трендів, хоч зараз і всюди, мають дуже короткий "термін придатності". Уже наступного року про них, можливо, й не згадаєте.

Речі, від купівлі яких варто утриматись

Алладіни — гарячий тренд, але вже запізно. Шаровари у східному стилі мають ефектний вигляд: їх носять із топами, боді й босоніжками на підборах. Але вони настільки специфічні, що навряд чи стануть гардеробною класикою. Хіба що ви зберетесь на тематичну вечірку наступного літа.

Штани-алладіни. Фото з Instagram

А от мереживна баска наче прикраса для штанів. Вона може оживити навіть найпростіші джинси. Додаєте шарму, стилю, легкості. Та, попри всі плюси, цей тренд залишився ще з 2024-го. І шанси, що він протримається до 2026-го, дуже невеликі. Тож купувати баску сьогодні вже не варто.

Мереживна прикраса. Фото з Instagram

Ще один тренд, який може швидко "здутися", — штани з бахромою. Вони наче створені для фестивалів чи гучних вечірок, але в реальному житті — це суцільна морока.

Штани з бахромою. Фото з Instagram

Бахрома чіпляється за все, що можна, а має вдалий вигляд тільки в русі або на фото. До офісу чи кав’ярні не підходить зовсім. І хоча вони зараз миготять у стрічках, наступного літа від цієї тенденції не залишиться й сліду.

Раніше ми писали про те, чому раніше жінкам не було дозволено носити штани.

Також ми повідомляли, які стильні штани носить цього року Белла Хадід.