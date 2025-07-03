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Главная Мода Антитренды лета-2025 — какие вещи уже слишком поздно покупать

Антитренды лета-2025 — какие вещи уже слишком поздно покупать

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Дата публикации 3 июля 2025 18:03
Худшие вещи для лета 2025 — что оказалось в антитрендах
Девушка, что показывает странный жест. Фото: Freepik

Мода — дама капризная. Сегодня она говорит "да" алладинам, а завтра уже машет им рукой. Поэтому, прежде чем бежать в магазин за новым трендом, стоит задуматься: это любовь на лето или просто быстрое увлечение?

Новини.LIVE расскажет больше о главных антитрендах сезона.

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Мы уже в разгаре сезона, поэтому покупки надо делать с умом. Часть летних трендов, хоть сейчас и везде, имеют очень короткий "срок годности". Уже в следующем году о них, возможно, и не вспомните.

Вещи, от покупки которых стоит воздержаться

Алладины — горячий тренд, но уже поздно. Шаровары в восточном стиле выглядят эффектно: их носят с топами, боди и босоножками на каблуках. Но они настолько специфичны, что вряд ли станут гардеробной классикой. Разве что вы соберетесь на тематическую вечеринку следующим летом.

Штани-алладіни підійдуть хіба на один сезон
Брюки-алладины. Фото из Instagram

А вот кружевная баска словно украшение для брюк. Она может оживить даже самые простые джинсы. Добавляет шарма, стиля, легкости. Но несмотря на все плюсы, этот тренд остался еще с 2024-го. И шансы, что он продержится до 2026-го, очень невелики. Так что покупать баску сегодня уже не стоит.

Мережевна прикраса - тренд, що з нами з 2024-го
Кружевное украшение. Фото из Instagram

Еще один тренд, который может быстро "сдуться", — брюки с бахромой. Они как будто созданы для фестивалей или шумных вечеринок, но в реальной жизни — это сплошная морока.

Штани з бахромою підійдуть хіба для особливого випадку
Брюки с бахромой. Фото из Instagram

Бахрома цепляется за все, что можно, а удачно смотрится только в движении или на фото. В офис или кафе не подходит совсем. И хотя они сейчас мелькают в лентах, следующим летом от этой тенденции не останется и следа.

Ранее мы писали о том, почему раньше женщинам не было разрешено носить брюки.

Также мы сообщали, какие стильные брюки носит в этом году Белла Хадид.

мода вещи стиль антитренды 2025 год
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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