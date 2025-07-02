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Головна Мода Ідеальні джинси від Бекхем — скільки доведеться віддати грошей

Ідеальні джинси від Бекхем — скільки доведеться віддати грошей

Ua en ru
Дата публікації: 2 липня 2025 11:14
Скільки коштують культові джинси від Бекхем — тренд, що не старіє
Джинси. Фото: Freepik

Літо 2025 — ідеальний час для тих, хто закоханий у денім. Але цього разу не у звичайний — у джинси з накладними кишенями, які повернулися до нас із 70-х і стали справжньою модною заявою. Вони ніби створені для сучасного темпу життя: стильні, зручні й з характером.

Новини.LIVE розповість про трендові джинси від Вікторії Бекхем.

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Чим особливі ці джинси

Ці кишені не просто елемент декору. Вони вміють робити магію з фігурою: візуально збалансовують силует, додають образу впевненості та певної зухвалості. Саме завдяки їм джинси мають зовсім новий вигляд — легкий, трохи з ретро-нотками, але зовсім не старомодний.

Накладні кишені на джинсах зараз в моді
Накладна кишеня на джинсах. Фото: ЦУМ

Модниці вже оцінили цей фасон: прямі або трохи кльош, зі щільного чи м’якого деніму, з високою чи середньою посадкою — варіантів безліч. І головне те, що знайти свою ідеальну пару реально. До речі, такі джинси можна купити і від бренду Victoria Beckham за ціною 22 600 гривень. Але є й доступніші варіанти, головне, щоб посадка пасувала і ти почувалась у них "на своєму місці".

Стильні джинси, що варті уваги у 2025 році
Джинси від Вікторії Бекхем. Фото: ЦУМ

Поєднувати їх краще з базовими речами: біла сорочка, простий топ, легкий жакет або кроп-майка. На ноги сандалі, сабо чи навіть кеди. Усе залежить від настрою. Такі джинси про свободу, комфорт і те відчуття, коли одяг не змагається з вами за увагу, а підкреслює вашу індивідуальність. Саме те, що треба на літо — коли хочеться бути собою на всі 100.

Раніше ми писали про те, які ще стильні джинси з 70-х потрібно носити у 2025 році.

Також ми повідомляли про нові універсальні джинси, що можна носити в різні сезони.

мода тренди Джинси стиль 2025 рік
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
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