Сколько стоят культовые джинсы от Бекхэм — нестареющий тренд

Джинсы. Фото: Freepik

Лето 2025 — идеальное время для тех, кто влюблен в деним. Но на этот раз не в обычный — в джинсы с накладными карманами, которые вернулись к нам из 70-х и стали настоящим модным заявлением. Они будто созданы для современного темпа жизни: стильные, удобные и с характером.

Новини.LIVE расскажет о трендовых джинсах от Виктории Бекхэм.

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Чем особенные эти джинсы

Эти карманы не просто элемент декора. Они умеют делать магию с фигурой: визуально сбалансируют силуэт, добавляют образу уверенности и определенной дерзости. Именно благодаря им джинсы выглядят совершенно по-новому — легкие, немного с ретро-нотками, но совсем не старомодные.

Накладной карман на джинсах. Фото: ЦУМ

Модницы уже оценили этот фасон: прямые или немного клеш, из плотного или мягкого денима, с высокой или средней посадкой — вариантов множество. И главное то, что найти свою идеальную пару реально. Кстати, такие джинсы можно купить и от бренда Victoria Beckham по цене 22 600 гривен. Но есть и более доступные варианты, главное, чтобы посадка подходила и ты чувствовала себя в них "на своем месте".

Джинсы от Виктории Бекхэм. Фото: ЦУМ

Сочетать их лучше с базовыми вещами: белая рубашка, простой топ, легкий жакет или кроп-майка. На ноги сандалии, сабо или даже кеды. Все зависит от настроения. Такие джинсы о свободе, комфорте и том ощущении, когда одежда не соревнуется с вами за внимание, а подчеркивает вашу индивидуальность. Именно то, что надо на лето — когда хочется быть собой на все 100.

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