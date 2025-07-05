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Главная Мода Юбка от Виктории Бекхэм стала хитом лета — сколько стоит

Юбка от Виктории Бекхэм стала хитом лета — сколько стоит

Ua ru
Дата публикации 5 июля 2025 09:19
Трендовая юбка лета 2025 от Виктории Бекхэм — сколько стоит и с чем носить
Юбка. Фото: Freepik

Юбка летом — универсальная вещь, которая должна быть в гардеробе каждой. Если вы ищете самую трендовую вещь этого сезона, стоит обратить внимание на модель от Виктории Бекхэм.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Идеи образов с трендовой юбкой от Бекхэм

Настоящей любимицей модниц этим летом стала юбка от Виктории Бекхэм в черном цвете. Она имеет изящный а-силуэт, а длина миди идеально подойдет всем.

Ідеї образів зі трендовою спідницею від Бекхем
Юбка от Бекхэм. Фото: ЦУМ Киев

На сайте "ЦУМ Киев" такую трендовую модель можно приобрести за 31 450 грн. Особого шарма юбке добавляет интересное дизайнерское решение сделать сзади асимметричный низ — одна сторона несколько длиннее другой и создает впечатление легкой волны.

Ідеї образів зі трендовою спідницею від Бекхем
Трендовая юбка от Бекхэм. Фото: ЦУМ Киев

Носить эту юбку можно с приталенным топом, лонгсливом или рубашкой. На жаркую погоду отдайте предпочтение верху без рукава и вьетнамкам. Добавьте небольшую сумку и нежные аксессуары, чтобы создать элегантный лук.

Ідеї образів з трендовою спідницею від Бекхем
Черная юбка, вьетнамки и топ. Фото из Instagram

Сочетать юбку от Бекхэм можно и с футболкой или майкой. К такому образу идеально подойдет молочный пиджак, сдержанные украшения, очки и обувь на каблуках.

Ідеї образів з трендовою спідницею від Бекхем
Стильный образ. Фото из Instagram

Надеть такую юбку от Бекхэм можно как на романтическое свидание в ресторан, так и на официальную деловую встречу. Все зависит от того, как вы ее стилизуете.

Напомним, ранее мы писали о том, какие топы стали самыми модными в этом сезоне.

Также мы рассказывали о том, какие брюки этим летом стали фаворитом модниц.

мода тренды Виктория Бекхэм стиль юбки
Ирина Савчук - Редактор
Автор:
Ирина Савчук
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