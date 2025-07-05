Трендовая юбка лета 2025 от Виктории Бекхэм — сколько стоит и с чем носить

Юбка. Фото: Freepik

Юбка летом — универсальная вещь, которая должна быть в гардеробе каждой. Если вы ищете самую трендовую вещь этого сезона, стоит обратить внимание на модель от Виктории Бекхэм.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Идеи образов с трендовой юбкой от Бекхэм

Настоящей любимицей модниц этим летом стала юбка от Виктории Бекхэм в черном цвете. Она имеет изящный а-силуэт, а длина миди идеально подойдет всем.

Юбка от Бекхэм. Фото: ЦУМ Киев

На сайте "ЦУМ Киев" такую трендовую модель можно приобрести за 31 450 грн. Особого шарма юбке добавляет интересное дизайнерское решение сделать сзади асимметричный низ — одна сторона несколько длиннее другой и создает впечатление легкой волны.

Трендовая юбка от Бекхэм. Фото: ЦУМ Киев

Носить эту юбку можно с приталенным топом, лонгсливом или рубашкой. На жаркую погоду отдайте предпочтение верху без рукава и вьетнамкам. Добавьте небольшую сумку и нежные аксессуары, чтобы создать элегантный лук.

Черная юбка, вьетнамки и топ. Фото из Instagram

Сочетать юбку от Бекхэм можно и с футболкой или майкой. К такому образу идеально подойдет молочный пиджак, сдержанные украшения, очки и обувь на каблуках.

Стильный образ. Фото из Instagram

Надеть такую юбку от Бекхэм можно как на романтическое свидание в ресторан, так и на официальную деловую встречу. Все зависит от того, как вы ее стилизуете.

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