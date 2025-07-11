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Главная Мода Вечная классика — платье Бекхэм, что подойдет на все сезоны

Вечная классика — платье Бекхэм, что подойдет на все сезоны

Ua ru
Дата публикации 11 июля 2025 09:19
Платье от Бекхэм, которое будет модным во все сезоны — можно носить круглый год
Виктория Бекхэм. Фото: Instagram/victoriabeckham

Известный дизайнер Виктория Бекхэм доказывает, что настоящая элегантность не стареет, а с годами только набирает силу. На снимках из собственной капсульной коллекции она напоминает настоящую икону стиля. Стройная, уверенная, стильная до мелочей — она позирует в черном платье с акцентом на талии, которое одновременно сдержанное и сексуальное.

Речь идет о фото на ее странице в Instagram.

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Это платье часть новой линии Victoria Beckham, которую дизайнер описывает как универсальный гардероб для женщины любого возраста.

"Моя новая капсула, основанная на желании одевать женщин на все случаи жизни, воплощает в себе суть вечной элегантности", — написала Виктория в Instagram.

Особое внимание она обратила на одну из моделей — Circle Detail Gown в цвете Blackberry (насыщенная темная ягодная палитра, более близкая к черному), которая идеально подчеркивает силуэт и дарит ощущение уверенности без излишней демонстративности.

Фишка платья — узел в зоне талии, который деликатно моделирует фигуру, делая образ женственным, но не слишком откровенным. Такой крой настоящая находка для тех, кто хочет одновременно иметь свободу движений и сохранять четкую линию образа. Еще один плюс — длина макси и плотная ткань, которая "играет" при свете и добавляет фактурности.

Можно ли купить подобное в Украине

В киевском ЦУМе представлено несколько моделей, почти один в один повторяющих силуэт и общую концепцию платья Бекхэм. Одно из них стоит около 73 300 грн и это не просто вещь, а инвестиция в образ. Цвет, длина, акцент на талии — все очень похоже. Единственное заметное отличие — оформление зоны плеч: в представленной модели они немного открыты, что добавляет нотку романтики и легкости наряду.

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Платье от Бекхэм. Фото: ЦУМ

Кстати, именно такой фасон отлично подходит для торжественных событий, светских выходов или даже важного вечера "для себя". А еще он вне времени и сезона — носить можно и осенью с жакетом, и летом с босоножками на каблуках.

Ранее мы писали о том, сколько придется отдать за джинсы от бренда Виктории Бекхэм.

Также мы сообщали о трендовой юбке, которую тоже презентовал бренд Виктории Бекхэм.

мода знаменитости тренды платье стиль
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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