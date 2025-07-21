Надя Дорофєєва в образах від Litkovskaya і Margiela — яка їх ціна

Надя Дорофєєва. Фото: Instagram/nadyadorofeeva

Цими вихідними в Лондоні Надя Дорофєєва не просто співала — вона надихала. Перед реваншем Олександра Усика з Даніелем Дюбуа співачка виконала гімн України прямо на рингу. І зробила це не лише голосом, а й образом — вишуканим, українським, потужним.

Новини.LIVE вирішили його розібрати.

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Для виступу Надя обрала костюм від дизайнерки Лілії Літковської: молочний піджак з асиметричним розрізом і деталлю у вигляді гілочки фізаліса (майже 28 тисяч гривень) та широкі штани з бавовни за 21 тисячу гривень. Образ завершили культові ботильйони Tabi від Maison Margiela — ідеальна точка в модному образі, що коштує майже 58 тисяч гривень.

Дорофєєва в костюмі від Litkovska. Фото: Instagram/nadyadorofeeva

Але це ще не все. Напередодні Надя вразила вперше — на благодійній вечері Business & Charity Gala Dinner, яку організував фонд Усика. Захід відбувся в розкішному готелі The Dorchester, зібравши українську діаспору, відомих українців та іноземних гостей. Метою вечора був збір коштів для України і атмосфера там була особливою.

Серед гостей також була Катерина Усик, яка виголосила проникливу промову, підтримуючи чоловіка перед боєм; Ірина Горова, Влада Седан, Олександр Зінченко, Ольга Фреймут та Коля Сєрга. А Надя ще й виступила і зробила це в неймовірно гарній сукні від українського бренду MY THEATRE by Dariia Bila приблизно за 125 тисяч гривень.

Дорофєєва в розкішній сукні. Фото: Instagram/nadyadorofeeva

"Мала честь виступити на Business and Charity Gala Dinner — вечорі, який об'єднав людей з різних куточків світу заради однієї мети — підтримати Україну та нашого неймовірного чемпіона", — поділилася співачка в Instagram.

Таким чином, вона хотіла показати, настільки для неї було важливо стати частиною такої важливої події для нашої країни.

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