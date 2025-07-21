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Головна Мода Дорофєєва підкорила Лондон в костюмі за 100 тисяч гривень

Дорофєєва підкорила Лондон в костюмі за 100 тисяч гривень

Ua ru
Дата публікації: 21 липня 2025 13:03
Надя Дорофєєва в образах від Litkovskaya і Margiela — яка їх ціна
Надя Дорофєєва. Фото: Instagram/nadyadorofeeva

Цими вихідними в Лондоні Надя Дорофєєва не просто співала — вона надихала. Перед реваншем Олександра Усика з Даніелем Дюбуа співачка виконала гімн України прямо на рингу. І зробила це не лише голосом, а й образом — вишуканим, українським, потужним.

Новини.LIVE вирішили його розібрати.

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Для виступу Надя обрала костюм від дизайнерки Лілії Літковської: молочний піджак з асиметричним розрізом і деталлю у вигляді гілочки фізаліса (майже 28 тисяч гривень) та широкі штани з бавовни за 21 тисячу гривень. Образ завершили культові ботильйони Tabi від Maison Margiela — ідеальна точка в модному образі, що коштує майже 58 тисяч гривень.

Надя Дорофєєва представила костюм від відомого бренду
Дорофєєва в костюмі від Litkovska. Фото: Instagram/nadyadorofeeva

Але це ще не все. Напередодні Надя вразила вперше — на благодійній вечері Business & Charity Gala Dinner, яку організував фонд Усика. Захід відбувся в розкішному готелі The Dorchester, зібравши українську діаспору, відомих українців та іноземних гостей. Метою вечора був збір коштів для України і атмосфера там була особливою.

Серед гостей також була Катерина Усик, яка виголосила проникливу промову, підтримуючи чоловіка перед боєм; Ірина Горова, Влада Седан, Олександр Зінченко, Ольга Фреймут та Коля Сєрга. А Надя ще й виступила і зробила це в неймовірно гарній сукні від українського бренду MY THEATRE by Dariia Bila приблизно за 125 тисяч гривень.

Дорофєєва вкотре підтвердила свій статус ікони стилю
Дорофєєва в розкішній сукні. Фото: Instagram/nadyadorofeeva

"Мала честь виступити на Business and Charity Gala Dinner — вечорі, який об'єднав людей з різних куточків світу заради однієї мети — підтримати Україну та нашого неймовірного чемпіона", — поділилася співачка в Instagram. 

Таким чином, вона хотіла показати, настільки для неї було важливо стати частиною такої важливої події для нашої країни.

Раніше ми писали про те, якою дорогою сумкою здивувала усіх дружина Олександра Усика.

Також ми повідомляли, яку трендову спідницю обрала на це літо Надя Дорофєєва.

Надя Дорофєєва мода знаменитості одяг речі стиль
Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
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