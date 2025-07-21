Надя Дорофеева в образах от Litkovskaya и Margiela — какова их цена

Надя Дорофеева. Фото: Instagram/nadyadorofeeva

В эти выходные в Лондоне Надя Дорофеева не просто пела — она вдохновляла. Перед реваншем Александра Усика с Даниэлем Дюбуа певица исполнила гимн Украины прямо на ринге. И сделала это не только голосом, но и образом — изысканным, украинским, мощным.

Новини.LIVE решили его разобрать.

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Для выступления Надя выбрала костюм от дизайнера Лилии Литковской: молочный пиджак с асимметричным разрезом и деталью в виде веточки физалиса (почти 28 тысяч гривен) и широкие брюки из хлопка за 21 тысячу гривен. Образ завершили культовые ботильоны Tabi от Maison Margiela — идеальная точка в модном образе, которая стоит почти 58 тысяч гривен.

Дорофеева в костюме от Litkovska. Фото: Instagram/nadyadorofeeva

Но это еще не все. Накануне Надя поразила впервые — на благотворительном ужине Business & Charity Gala Dinner, который организовал фонд Усика. Мероприятие состоялось в роскошном отеле The Dorchester, собрав украинскую диаспору, известных украинцев и иностранных гостей. Целью вечера был сбор средств для Украины и атмосфера там была особенной.

Среди гостей также была Екатерина Усик, которая произнесла проникновенную речь, поддерживая мужа перед боем; Ирина Горовая, Влада Седан, Александр Зинченко, Ольга Фреймут и Коля Серга. А Надя еще и выступила и сделала это в невероятно красивом платье от украинского бренда MY THEATRE by Dariia Bila примерно за 125 тысяч гривен.

Дорофеева в роскошном платье. Фото: Instagram/nadyadorofeeva

"Имела честь выступить на Business and Charity Gala Dinner — вечере, который объединил людей из разных уголков мира ради одной цели — поддержать Украину и нашего невероятного чемпиона", — поделилась певица в Instagram.

Таким образом, она хотела показать, настолько для нее было важно стать частью такого важного события для нашей страны.

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