Сумка Hermès за десятки тисяч доларів — образ дружини Усика вразив усіх

Катерина та Олександр Усик. Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Поки Олександр Усик тріумфував у реванші на "Вемблі", його дружина Катерина блиснула по-своєму — не кулаком, а стилем. Її вихід у total black став справжнім хітом мережі: стримано, елегантно й дуже статусно.

Своїм елегантним образом Катерина поділилась в Instagram.

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На кадрі зі сторіс Катерина позує в приталеному жакеті з чіткими лініями, об’ємній спідниці з фактурної тканини й класичних чорних човниках на підборах. Але найрозкішніший акцент у цьому луці — сумка.

У її руках — Hermès Kelly — культова модель, яка сьогодні на піку популярності. Цей аксесуар вже давно став синонімом статусу, а його елегантний дизайн витримав випробування часом.

Катерина Усик в модному образі. Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Цікаво, що сумка не лише ефектна, а й напрочуд універсальна: її можна носити не лише з вечірніми сукнями чи діловими костюмами, а й зі звичайними джинсами, білою сорочкою чи навіть oversize-пальтом — вона всюди має доречний й дорогий вигляд.

На платформі eBay така модель коштує понад 29 тисяч доларів — і це лише підтверджує її культовий статус у світі моди. Сумка Hermès Kelly — це не просто тренд, це інвестиція в стиль, яку Катерина демонструє з особливим шармом.

Сумка Hermès Kelly. Фото: eBay

Макіяж Катерина зробила легкий, з акцентом на природне сяйво шкіри. Волосся у неї акуратно зібране в низький гладкий хвіст. Прикраси — мінімалістичні: лаконічний хрестик, обручка й годинник.

Таким чином, Катерина Усик ще раз довела: бути дружиною абсолютного чемпіона — це не тільки про підтримку. Це про впевненість, витонченість і стиль, який говорить сам за себе.

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