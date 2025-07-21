Сумка Hermès за десятки тысяч долларов — образ жены Усика поразил всех

Екатерина и Александр Усик. Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Пока Александр Усик торжествовал в реванше на "Уэмбли", его жена Екатерина блеснула по-своему — не кулаком, а стилем. Ее выход в total black стал настоящим хитом сети: сдержанно, элегантно и очень статусно.

Своим элегантным образом Екатерина поделилась в Instagram.

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На кадре из сторис Екатерина позирует в приталенном жакете с четкими линиями, объемной юбке из фактурной ткани и классических черных лодочках на каблуках. Но самый роскошный акцент в этом луке — сумка.

В ее руках Hermès Kelly — культовая модель, которая сегодня на пике популярности. Этот аксессуар уже давно стал синонимом статуса, а его элегантный дизайн выдержал испытание временем.

Екатерина Усик в модном образе. Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Интересно, что сумка не только эффектная, но и удивительно универсальная: ее можно носить не только с вечерними платьями или деловыми костюмами, но и с обычными джинсами, белой рубашкой или даже oversize-пальтом — она везде выглядит уместно и дорого.

На платформе eBay такая модель стоит более 29 тысяч долларов — и это лишь подтверждает ее культовый статус в мире моды. Сумка Hermès Kelly — это не просто тренд, это инвестиция в стиль, которую Екатерина демонстрирует с особым шармом.

Сумка Hermès Kelly. Фото: eBay

Макияж Екатерина сделала легкий, с акцентом на естественное сияние кожи. Волосы у нее аккуратно собраны в низкий гладкий хвост. Украшения — минималистичные: лаконичный крестик, обручальное кольцо и часы.

Таким образом, Екатерина Усик еще раз доказала: быть женой абсолютного чемпиона — это не только о поддержке. Это про уверенность, утонченность и стиль, который говорит сам за себя.

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