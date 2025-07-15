Сумка в стилі Givenchy за доступною ціною — де знайти в Україні

Дівчина із сумкою. Фото: Freepik

Останніми роками сумка перестала бути простою річчю для зручності. Це вже все більше про стиль, статус і впевненість у собі. Особливо коли йдеться про культові моделі, які можна впізнати навіть із закритими очима. Українки хочуть бути в тренді не менше, ніж модниці з Мілану чи Нью-Йорка. Але реальність така: не всі готові чи можуть викласти 100 тисяч гривень за дизайнерський аксесуар.

Новини.LIVE знайшов вихід з ситуації разом з авторами рубрики Економіка.

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Сумка Givenchy завжди в тренді, адже вона частина модної історії. Її обирають ті, хто любить лаконічність, силу в деталях і тиху розкіш. Модель з видовженою формою, м’якою шкірою, сріблястою фурнітурою і мінімалістичним дизайном стала улюбленицею редакторок моди, актрис і стилістів. Вона легко поєднується з будь-яким образом — від джинсів до вечірньої сукні. А ще завжди має дорогий, навіть якщо ви просто вийшли за кавою. Саме за це її й полюбили.

Але така краса коштує чимало грошей. Понад 98 тисяч гривень — і це без доставки та митниці.

Сумки від Givenchy та Poelle. Фото: Новини.LIVE

І ось тут на арену виходить український бренд Poelle, який пропонує схожий стиль, не гіршу якість і ціну, за яку не доведеться брати кредит. Їхня модель — теж лаконічна, шкіряна, з подовженою формою й ідеальними пропорціями. І все це за 13 500 грн. Це вже не просто альтернатива, а приклад того, як український дизайн може бути на рівні світових брендів.

Poelle. Фото з офіційного сайту магазину

Тож, якщо хочеться модної сумки, але таку, що не коштує, як пів авто — придивіться до наших. Poelle — саме той випадок, коли стиль і розумний вибір в одній сумці.

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