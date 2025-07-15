Сумка в стиле Givenchy по доступной цене — где найти в Украине

Девушка с сумкой. Фото: Freepik

В последние годы сумка перестала быть простой вещью для удобства. Это уже все больше о стиле, статусе и уверенности в себе. Особенно когда речь идет о культовых моделях, которые можно узнать даже с закрытыми глазами. Украинки хотят быть в тренде не меньше, чем модницы из Милана или Нью-Йорка. Но реальность такова: не все готовы или могут выложить 100 тысяч гривен за дизайнерский аксессуар.

Новини.LIVE нашел выход из ситуации вместе с авторами рубрики Экономика.

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Сумка Givenchy всегда в тренде, ведь она часть модной истории. Ее выбирают те, кто любит лаконичность, силу в деталях и тихую роскошь. Модель с удлиненной формой, мягкой кожей, серебристой фурнитурой и минималистичным дизайном стала любимицей редакторов моды, актрис и стилистов. Она легко сочетается с любым образом — от джинсов до вечернего платья. А еще всегда выглядит дорого, даже если вы просто вышли за кофе. Именно за это ее и полюбили.

Но такая красота стоит немало денег. Более 98 тысяч гривен — и это без доставки и таможни.

Сумки от Givenchy и Poelle. Фото: Новости.LIVE

И вот тут на арену выходит украинский бренд Poelle, который предлагает похожий стиль, не худшее качество и цену, за которую не придется брать кредит. Их модель — тоже лаконичная, кожаная, с удлиненной формой и идеальными пропорциями. И все это за 13 500 грн. Это уже не просто альтернатива, а пример того, как украинский дизайн может быть на уровне мировых брендов.

Poelle. Фото с официального сайта магазина

Так что если хочется модную сумку, но такую, которая не стоит, как пол авто, — присмотритесь к нашим. Poelle — именно тот случай, когда стиль и разумный выбор идут в одной сумке.

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