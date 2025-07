Сумки світових та українських брендів – чим замінити дорогі аксесуари в Україні (фото)

Сумки світових та українських брендів. Фото: Новини.LIVE

Модниці по всьому світу готові витрачати тисячі доларів на брендові сумки. Українські споживачі також хочуть бути в тренді, але далеко не кожна людина може собі дозволити виріб за 100 000-150 000 грн. На щастя, вітчизняні бренди випускають сумки, здатні позмагатися з гігантами ринку. Ми знайшли достойні аналоги в Україні, за які не потрібно віддавати великі гроші.

Сайт Новини.LIVE підготував добірку сумок у популярному форматі "хочу-можу", орієнтуючись на українські реалії. Над матеріалом ми працювали в колаборації з авторами рубрики Мода.

Saint Laurent vs Bagllet

Невеликий дисклеймер: добірка включає сумки, які важко назвати бюджетними. Не кожен споживач готовий заплатити 10 000 грн, не кажучи вже про кілька тисяч доларів. Але ми промоніторили офіційні онлайн-магазини українських виробників і знайшли аналоги трендовим виробам від всесвітньо знаменитих дизайнерів, які можуть похвалитися чудовою якістю.

Так, компактна сумочка світлого кольору від Saint Laurent коштує 2 500 доларів (104 100 грн). А схожа за дизайном модель від Bagllet — 5 800 грн (140 доларів). Вона не менш стильна, якісна і зручна для повсякденного використання. Плюс має вагому перевагу — ціна у 18 разів нижча, ніж у брендового виробу.

Сумки від Saint Laurent та Bagllet. Фото: Новини.LIVE

The Row vs One By One

Сумка від американського бренду The Row виготовлена ​​з замші, поєднує в собі стриману розкіш і водночас вишуканість. Аксесуар практичний і стильний, тож не дивно, що модниці бажають долучитися до світового тренду. Але вартість здатна стримати пориви — 4 400 доларів (183 700 грн), і це зі знижкою 50%.

Непоганим варіантом для українців, які хочуть сумку з натуральної замші та схожим дизайном, буде модель від One By One. На вигляд вона не гірша, а коштує всього 4 100 грн (98 доларів). Українські бренди, намагаючись зацікавити покупців, створюють якісні речі, які прослужать не один рік і залишать про себе тільки гарні спогади.

Сумки від The Row та One By One. Фото: Новини.LIVE

Givenchy vs Poelle

Сумка французького бренду має довгу форму, шарнірні шкіряні ручки, регульований плечовий ремінь і металеві деталі зі сріблястим покриттям. Вона повністю відповідає сучасному стилю, але коштує захмарно — 2 350 доларів (98 100 грн). Натомість аксесуар чудової якості від українського Poelle зі схожим дизайном обійдеться модницям у 13 500 грн (323 долари).

Сумки від Givenchy та Poelle. Фото: Новини.LIVE

ALAÏA vs Bagllet

Сумка від всесвітньо відомого туніського дизайнера, який працював у домах моди Christian Dior, Guy Laroche і Mugler, коштує 2 700 доларів (орієнтовно 113 000 грн). Виріб має видовжений силует, довгі ручки з декоративними зав'язками, подвійну застібку-блискавку і навіть невелике дзеркальце на внутрішній кишені.

Ціна дійсно "кусається", але українці можуть зупинити вибір на сумці від Bagllet. Вона має класичну видовжену прямокутну форму, щільні дугові ручки, закривається на блискавку. А коштує набагато дешевше — 9 800 грн (235 доларів).

Сумки від ALAÏA та Bagllet. Фото: Новини.LIVE

Victoria Beckham vs Kachorovska

Остання в нашій добірці — сумка з м’яким заокругленим силуетом, золотою фурнітурою, магнітною застібкою і вишуканими деталями всередині від Victoria Beckham. Виріб коштує 1 300 доларів (54 200 грн), це найдешевший аксесуар із представлених у нашому матеріалі світових брендів.

Непоганою заміною стане сумка від Kachorovska, яка закривається на магніт. Довжина ручок регулюється за допомогою пряжок. Всередину помістяться всі необхідні речі, навіть планшет або невеликий ноутбук. Вартість моделі — 8 900 грн (210 доларів).

Сумки від Victoria Beckham та Kachorovska. Фото: Новини.LIVE

Якщо прагнете мати стильний вигляд, бути в тренді і володіти сумочкою від улюбленого бренду зі світовим ім’ям, але не хочете витрачати тисячі доларів на аксесуар, рекомендуємо звернути увагу на пропозиції українських виробників. Промоніторивши їх сайти, ви точно знайдете ідеальний для себе варіант за "розумні" гроші.

