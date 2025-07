Сумки мировых и украинских брендов — чем заменить дорогие аксессуары в Украине (фото)

Сумки мировых и украинских брендов. Фото: Новини.LIVE

Модницы по всему миру готовы тратить тысячи долларов на брендовые сумки. Украинские потребители также хотят быть в тренде, но далеко не каждый человек может себе позволить изделие за 100 000-150 000 грн. К счастью, отечественные бренды выпускают сумки, способные посоревноваться с гигантами рынка. Мы нашли достойные аналоги в Украине, за которые не нужно отдавать большие деньги.

Сайт Новини.LIVE подготовил подборку сумок в популярном формате "хочу-могу", ориентируясь на украинские реалии. Над материалом мы работали в коллаборации с авторами рубрики Мода.

Saint Laurent vs Bagllet

Небольшой дисклеймер: подборка включает сумки, которые трудно назвать бюджетными. Не каждый потребитель готов заплатить 10 000 грн, не говоря уже о нескольких тысячах долларов. Но мы промониторили официальные онлайн-магазины украинских производителей и нашли аналоги трендовым изделиям от всемирно знаменитых дизайнеров, которые могут похвастаться превосходным качеством.

Так, компактная сумочка светлого цвета от Saint Laurent стоит 2 500 долларов (104 100 грн). А похожая по дизайну модель от Bagllet — 5 800 грн (140 долларов). Она не менее стильная, качественная и удобная для повседневного использования. Плюс имеет весомое преимущество — цена в 18 раз ниже, чем у брендового изделия.

Сумки от Saint Laurent и Bagllet. Фото: Новини.LIVE

The Row vs One By One

Сумка от американского бренда The Row изготовлена из замши, сочетает в себе сдержанную роскошь и одновременно изысканность. Аксессуар практичный и стильный, поэтому неудивительно, что модницы желают приобщиться к мировому тренду. Но стоимость способна сдержать порывы — 4 400 долларов (183 700 грн), и это со скидкой 50%.

Неплохим вариантом для украинцев, которые хотят сумку из натуральной замши и с похожим дизайном, будет модель от One By One. На вид она не хуже, а стоит всего 4 100 грн (98 долларов). Украинские бренды, стараясь заинтересовать покупателей, создают качественные вещи, которые прослужат не один год и оставят о себе только хорошие воспоминания.

Сумки от The Row и One By One. Фото: Новини.LIVE

Givenchy vs Poelle

Сумка французского бренда имеет длинную форму, шарнирные кожаные ручки, регулируемый плечевой ремень и металлические детали с серебристым покрытием. Она полностью соответствует современному стилю, но стоит заоблачно — 2 350 долларов (98 100 грн). Зато аксессуар превосходного качества от украинского Poelle с похожим дизайном обойдется модницам в 13 500 грн (323 доллара).

Сумки от Givenchy и Poelle. Фото: Новини.LIVE

ALAÏA vs Bagllet

Сумка от всемирно известного тунисского дизайнера, который работал в домах моды Christian Dior, Guy Laroche и Mugler, стоит 2 700 долларов (ориентировочно 113 000 грн). Изделие имеет удлиненный силуэт, длинные ручки с декоративными завязками, двойную застежку-молнию и даже небольшое зеркальце на внутреннем кармане.

Цена действительно "кусается", но украинцы могут остановить выбор на сумке от Bagllet. Она имеет классическую удлиненную прямоугольную форму, плотные дуговые ручки, закрывается на молнию. А стоит гораздо дешевле — 9 800 грн (235 долларов).

Сумки от ALAÏA и Bagllet. Фото: Новини.LIVE

Victoria Beckham vs Kachorovska

Последняя в нашей подборке — сумка с мягким закругленным силуэтом, золотой фурнитурой, магнитной застежкой и изысканными деталями внутри от Victoria Beckham. Изделие стоит 1 300 долларов (54 200 грн), это самый дешевый аксессуар из представленных в нашем материале мировых брендов.

Неплохой заменой станет сумка от Kachorovska, которая закрывается на магнит. Длина ручек регулируется с помощью пряжек. Внутрь поместятся все необходимые вещи, даже планшет или небольшой ноутбук. Стоимость модели — 8 900 грн (210 долларов).

Сумки от Victoria Beckham и Kachorovska. Фото: Новини.LIVE

Если хотите выглядеть стильно, быть в тренде и владеть сумочкой от любимого бренда с мировым именем, но не хотите тратить тысячи долларов на аксессуар, рекомендуем обратить внимание на предложения украинских производителей. Промониторив их сайты, вы точно найдете идеальный для себя вариант за "разумные" деньги.

Напомним, украинские бренды не всегда могут соревноваться с иностранными компаниями по цене, поэтому делают ставку на атмосферу, качество и сервис. Предпринимателям советует находить уникальные преимущества в собственном бизнесе, дабы удержать клиента, несмотря на ценовую конкуренцию.

