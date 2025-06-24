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Головна Мода Сумка може зіпсувати весь образ — як цього уникнути

Сумка може зіпсувати весь образ — як цього уникнути

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Дата публікації: 24 червня 2025 18:18
Сумковий етикет — що видає несмак у жіночому образі
Дівчина з сумкою. Фото: Freepik
Ключові моменти Правила етикету, що стосуються сумок

Сумка — більше, ніж просто річ, куди ми звикли все скидати. Вона про вас говорить ще до того, як ви встигаєте щось сказати. Може натякнути на ваш характер, смак, а іноді навіть на настрій. І якщо ви хочете мати стильний вигляд, а не нагадувати школярку на зміні — ось кілька простих, але важливих правил.

Про які детальніше розповість Новини.LIVE.

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Правила етикету, що стосуються сумок

Сумка не має тріщати по швах

Коли з неї визирає пів магазину або пляшка води, яка ось-ось вилетить — це має неохайний вигляд. Навіть люксова модель втрачає свою чарівність, якщо перетворилася на багаж.

Не рийтеся в сумці при людях

Знаєте цей момент, коли в кафе хтось починає діставати крем для рук, серветки, аптечку й ще пів життя на додачу? Це не найкраща ідея. Сумка — це ваша особиста територія, тож нехай її вміст залишиться приватним.

Справжня леді має дотримуватись правил етикету
Дівчина дістає щось з сумки. Фото: Freepik

Носіть сама і з гордістю

Передавати сумку хлопцеві — це як віддати свою корону. Не варто. Ідеальний варіант — тримати в лівій руці. Так права лишається вільною для кави, жестів чи просто щоб привітатися.

Не для кожного дня — одна й та ж

Так, одна універсальна сумка звучить зручно, але краще мати кілька. Мініатюрну для виходів, стриману для офісу і м’яку для повсякденного життя. Адже якщо одяг підбирається під настрій, то сумка під ситуацію.

В сучасної жінки має бути декілька жінок
Дівчина зі стильною сумкою. Фото: Freepik

Сумка має бути чистою, зовні й усередині

Ні, серйозно. Ніяких липких цукерок, розсипаної пудри, старих чеків чи крихт від круасана. Якщо відкривати сумку, то щоб не соромно було. Навіть маленька сумочка зсередини має мати охайний вигляд — це дрібниця, але вона багато про вас говорить.

Раніше ми писали про те, що сумка в стилі ретро набула популярності цього сезону.

Також ми повідомляли, яка сумка є найзручнішою для літа.

мода етикет сумки аксесуари стиль
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
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