Сумочный этикет — что выдает безвкусицу в женском образе

Девушка с сумкой. Фото: Freepik

Сумка — больше, чем просто вещь, куда мы привыкли все сбрасывать. Она о вас говорит еще до того, как вы успеваете что-то сказать. Может намекнуть на ваш характер, вкус, а иногда даже на настроение. И если вы хотите выглядеть стильно, а не напоминать школьницу на смене — вот несколько простых, но важных правил.

О которых подробнее расскажет Новини.LIVE.

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Сумка не должна трещать по швам

Когда из нее выглядывает пол магазина или бутылка воды, которая вот-вот вылетит — это выглядит неопрятно. Даже люксовая модель теряет свое очарование, если превратилась в багаж.

Не ройтесь в сумке при людях

Знаете этот момент, когда в кафе кто-то начинает доставать крем для рук, салфетки, аптечку и еще полжизни в придачу? Это не лучшая идея. Сумка — это ваша личная территория, поэтому пусть ее содержимое останется частным.

Девушка достает что-то из сумки. Фото: Freepik

Носите с гордостью

Передавать сумку парню — это как отдать свою корону. Не стоит. Идеальный вариант — держать в левой руке. Так правая остается свободной для кофе, жестов или просто, чтобы поздороваться.

Не для каждого дня — одна и та же

Да, одна универсальная сумка звучит удобно, но лучше иметь несколько. Миниатюрную для выходов, сдержанную для офиса и мягкую для повседневной жизни. Ведь если одежда подбирается под настроение, то сумка под ситуацию.

Девушка со стильной сумкой. Фото: Freepik

Сумка должна быть чистой, снаружи и внутри

Нет, серьезно. Никаких липких конфет, рассыпанной пудры, старых чеков или крошек от круассана. Если открывать сумку, то чтобы не стыдно было. Даже маленькая сумочка изнутри должна иметь опрятный вид — это мелочь, но она много о вас говорит.

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