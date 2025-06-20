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Головна Мода Маленька, але з характером — найзручніша сумка літа

Маленька, але з характером — найзручніша сумка літа

Ua en ru
Дата публікації: 20 червня 2025 08:40
Найкраща сумка на кожен день — ідеальний варіант для міських образів
Сумка і інші жіночі аксесуари. Фото: Freepik
Ключові моменти Чому все більше людей обирають цю сумку

Поки великі сумки знову захоплюють модні подіуми, в тренді й залишається й вона — крихітна сумка-мешечок, яка більше про лаконічність і для тих, хто носить з собою тільки найнеобхідніше. Її не назвеш зручною для офісу чи довгого дня на ногах, але для вечора, побачення чи неспішної прогулянки — ідеальний варіант.

Новини.LIVE розповість, чому так.

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Чому все більше людей обирають цю сумку

В тренді м’яка тканина (іноді шовк, іноді шкіра), невеликий розмір, витончені зав’язки, які одночасно є застібкою і ручками — саме такий вигляд має ця сумочка нового покоління. Її можна носити через плече, у руці або просто обмотати зав’язки навколо пальців, щоб мати легкий і навіть трохи граційний вигляд.

Сумка у формі мішечків в тренді
Сумка у формі мішечка. Фото з Instagram

Чому вона з’явилася саме зараз

Після років гонитви за "тихою розкішшю", мода наче вдихнула на повні груди. Бренди повертаються до яскравості, настрою, трохи театральності. І така сумка — не просто аксесуар, а символ того, що можна дозволити собі легкість, стиль без навантаження і трохи краси заради краси.

Стильна маленька сумка додасть образу елегантності
Стильна маленька сумка. Фото з Instagram

Gucci зробив свою версію в насиченому зеленому з мереживом — одразу видно, що це не випадковий аксесуар, а частина образу. Etro пропонує варіант із фірмовим "огірковим" принтом, а By Malene Birger — вишиту вручну, майже як арт-об’єкт. Таку навіть хочеться повісити на стіну, не те що носити. А от якщо хочеться чогось спокійнішого — Ganni має червону лаконічну модель, а бренд №21 — чорну стьобану.

Секрет у тому, що така сумка не просто мила — вона стратегічно правильна. У ній немає зайвого місця, тому не буде зайвих речей. І вона все одно завжди як головний акцент в образі, навіть якщо виконана в стриманому стилі. 

Раніше ми писали про те, що сумка в стилі ретро стала хітом 2025 року.

Також ми повідомляли, якої форми сумка ще набирає популярності.

мода тренди сумки аксесуари стиль
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
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