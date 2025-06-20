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Главная Мода Маленькая, но с характером — самая удобная сумка лета

Маленькая, но с характером — самая удобная сумка лета

Ua en ru
Дата публикации 20 июня 2025 08:40
Лучшая сумка на каждый день — идеальный вариант для городских образов
Сумка и другие женские аксессуары. Фото: Freepik
Ключові моменти Почему все больше людей выбирают эту сумку

Пока большие сумки снова захватывают модные подиумы, в тренде остается и она — крошечная сумка-мешочек, которая больше о лаконичности и для тех, кто носит с собой только самое необходимое. Ее не назовешь удобной для офиса или долгого дня на ногах, но для вечера, свидания или неспешной прогулки — идеальный вариант.

Новини.LIVE расскажет, почему так.

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Почему все больше людей выбирают эту сумку

В тренде мягкая ткань (иногда шелк, иногда кожа), небольшой размер, изящные завязки, которые одновременно являются застежкой и ручками — именно так выглядит эта сумочка нового поколения. Ее можно носить через плечо, в руке или просто обмотать завязки вокруг пальцев, чтобы выглядеть легко и даже немного грациозно.

Сумка у формі мішечків в тренді
Сумка в форме мешочка. Фото из Instagram

Почему она появилась именно сейчас

После лет погони за "тихой роскошью", мода как будто вдохнула полной грудью. Бренды возвращаются к яркости, настроению, немного театральности. И такая сумка — не просто аксессуар, а символ того, что можно позволить себе легкость, стиль без нагрузки и немного красоты ради красоты.

Стильна маленька сумка додасть образу елегантності
Стильная маленькая сумка. Фото из Instagram

Gucci сделал свою версию в насыщенном зеленом с кружевом — сразу видно, что это не случайный аксессуар, а часть образа. Etro предлагает вариант с фирменным "огуречным" принтом, а By Malene Birger — вышитую вручную, почти как арт-объект. Такую даже хочется повесить на стену, не то что носить. А вот если хочется чего-то более спокойного — у Ganni есть красная лаконичная модель, а у бренда №21 — черная стеганая.

Секрет в том, что такая сумка не просто милая — она стратегически правильная. В ней нет лишнего места, поэтому не будет лишних вещей. И она все равно всегда как главный акцент в образе, даже если выполнена в сдержанном стиле.

Ранее мы писали о том, что сумка в стиле ретро стала хитом 2025 года.

Также мы сообщали, какой формы сумка еще набирает популярности.

мода тренды сумки аксессуары стиль
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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