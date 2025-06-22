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Головна Мода Топові моделі 2025 року — наймодніші сумки на літо

Топові моделі 2025 року — наймодніші сумки на літо

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Дата публікації: 22 червня 2025 18:15
Які сумки хочуть всі модниці цього літа — вони на піку популярності
Дівчина в сукні та з сумкою. Фото: Freepik
Ключові моменти Які сумки цього літа будуть на піку популярності

Доповнити образ та стати ідеальним завершальним акордом може саме сумка. Однак варто знати, які моделі будуть популярними влітку 2025 року, аби бути в тренді. Звернути увагу варто на п'ять сумок, які будуть пасувати під усе.

Про це пише Cosmopolitan.

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Які сумки цього літа будуть на піку популярності

Вишнева сумка

Цей відтінок впевнено замінює червоний колір. Попри те, що він був модним взимку, цього літа вишневі сумки також будуть на піку популярності.

Які сумки цього літа будуть на піку популярності
Вишнева сумка. Фото: Cosmopolitan

Літня плетена сумка

Величезний пляжний шопер чи маленька сумка-кошик буде пасувати до будь-якого образу. Такі моделі зроблять лук розслабленим та додадуть літньо-пляжного вайбу.

Які сумки цього літа будуть на піку популярності
Плетена сумка. Фото: Cosmopolitan

Шоколадне хобо

Хобо ідеально підійде тим, хто віддає перевагу практичності. Обирайте цю модель, якщо вам потрібна містка сумка, в яку влізе все. Влітку варто віддати перевагу універсальному шоколадному відтінку.

Які сумки цього літа будуть на піку популярності
Шоколадна сумка. Фото: Cosmopolitan

Пастельна сумка-багет

Сумка-багет стане тим самим ідеальним акцентом в образі. А якщо вона ще й буде в пастельному відтінку, то ваш аутфіт точно привертатиме увагу. Такі кольори влітку 2025 року будуть суперпопулярними.

Які сумки цього літа будуть на піку популярності
Сумка-багет. Фото: Cosmopolitan

Сумка, натхнена 90-ми

Цього сезону в моду повернулось багато речей з 80-90-х. Не зраджують цьому тренду й сумки в такому стилі. Одна з них — з кишенями та застібками, що додає легкого зухвальства в образ.

Які сумки цього літа будуть на піку популярності
Сумка у стилі 90-х. Фото: Cosmopolitan

Комфортна та містка чи маленька й особлива — обирайте ту модель, яка лежить вам до душі більше. Поєднуйте їх з різними образами та стилями.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, яка сумка Prada підкорила модниць цього літа. Вона вже практично всюди.

Також ми розповідали про те, яка сумка стала справжнім хітом цього сезону. Вона — ідеальний варіант на літо.

літо мода тренди сумки стиль
Ірина Савчук - Редактор
Автор:
Ірина Савчук
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