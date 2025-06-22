Які сумки хочуть всі модниці цього літа — вони на піку популярності

Дівчина в сукні та з сумкою. Фото: Freepik

Доповнити образ та стати ідеальним завершальним акордом може саме сумка. Однак варто знати, які моделі будуть популярними влітку 2025 року, аби бути в тренді. Звернути увагу варто на п'ять сумок, які будуть пасувати під усе.

Про це пише Cosmopolitan.

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Вишнева сумка

Цей відтінок впевнено замінює червоний колір. Попри те, що він був модним взимку, цього літа вишневі сумки також будуть на піку популярності.

Вишнева сумка. Фото: Cosmopolitan

Літня плетена сумка

Величезний пляжний шопер чи маленька сумка-кошик буде пасувати до будь-якого образу. Такі моделі зроблять лук розслабленим та додадуть літньо-пляжного вайбу.

Плетена сумка. Фото: Cosmopolitan

Шоколадне хобо

Хобо ідеально підійде тим, хто віддає перевагу практичності. Обирайте цю модель, якщо вам потрібна містка сумка, в яку влізе все. Влітку варто віддати перевагу універсальному шоколадному відтінку.

Шоколадна сумка. Фото: Cosmopolitan

Пастельна сумка-багет

Сумка-багет стане тим самим ідеальним акцентом в образі. А якщо вона ще й буде в пастельному відтінку, то ваш аутфіт точно привертатиме увагу. Такі кольори влітку 2025 року будуть суперпопулярними.

Сумка-багет. Фото: Cosmopolitan

Сумка, натхнена 90-ми

Цього сезону в моду повернулось багато речей з 80-90-х. Не зраджують цьому тренду й сумки в такому стилі. Одна з них — з кишенями та застібками, що додає легкого зухвальства в образ.

Сумка у стилі 90-х. Фото: Cosmopolitan

Комфортна та містка чи маленька й особлива — обирайте ту модель, яка лежить вам до душі більше. Поєднуйте їх з різними образами та стилями.

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