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Главная Мода Топовые модели 2025 года — самые модные сумки на лето

Топовые модели 2025 года — самые модные сумки на лето

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Дата публикации 22 июня 2025 18:15
Какие сумки хотят все модницы этим летом — они на пике популярности
Девушка в платье и с сумкой. Фото: Freepik
Ключові моменти Какие сумки этим летом будут на пике популярности

Дополнить образ и стать идеальным завершающим аккордом может именно сумка. Однако стоит знать, какие модели будут популярными летом 2025 года, чтобы быть в тренде. Обратить внимание стоит на пять сумок, которые будут подходить под все.

Об этом пишет Cosmopolitan.

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Какие сумки этим летом будут на пике популярности

Вишневая сумка

Этот оттенок уверенно заменяет красный цвет. Несмотря на то, что он был модным зимой, этим летом вишневые сумки также будут на пике популярности.

Які сумки цього літа будуть на піку популярності
Вишневая сумка. Фото: Cosmopolitan

Летняя плетеная сумка

Огромный пляжный шоппер или маленькая сумка-корзинка будет подходить к любому образу. Такие модели сделают лук расслабленным и добавят летне-пляжного вайба.

Які сумки цього літа будуть на піку популярності
Плетеная сумка. Фото: Cosmopolitan

Шоколадное хобо

Хобо идеально подойдет тем, кто предпочитает практичность. Выбирайте эту модель, если вам нужна вместительная сумка, в которую влезет все. Летом стоит отдать предпочтение универсальному шоколадному оттенку.

Які сумки цього літа будуть на піку популярності
Шоколадная сумка. Фото: Cosmopolitan

Пастельная сумка-багет

Сумка-багет станет тем самым идеальным акцентом в образе. А если она еще и будет в пастельном оттенке, то ваш аутфит точно будет привлекать внимание. Такие цвета летом 2025 года будут суперпопулярными.

Які сумки цього літа будуть на піку популярності
Сумка-багет. Фото: Cosmopolitan

Сумка, вдохновленная 90-ми

В этом сезоне в моду вернулось много вещей из 80-90-х. Не изменяют этому тренду и сумки в таком стиле. Одна из них — с карманами и застежками, что добавляет легкой дерзости в образ.

Які сумки цього літа будуть на піку популярності
Сумка в стиле 90-х. Фото: Cosmopolitan

Комфортная и вместительная или маленькая и особенная — выбирайте ту модель, которая лежит вам по душе больше. Сочетайте их с разными образами и стилями.

Напомним, ранее мы писали о том, какая сумка Prada покорила модниц этим летом. Она уже практически повсюду.

Также мы рассказывали о том, какая сумка стала настоящим хитом этого сезона. Она — идеальный вариант на лето.

лето мода тренды сумки стиль
Ирина Савчук - Редактор
Автор:
Ирина Савчук
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