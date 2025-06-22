Какие сумки хотят все модницы этим летом — они на пике популярности

Девушка в платье и с сумкой. Фото: Freepik

Дополнить образ и стать идеальным завершающим аккордом может именно сумка. Однако стоит знать, какие модели будут популярными летом 2025 года, чтобы быть в тренде. Обратить внимание стоит на пять сумок, которые будут подходить под все.

Об этом пишет Cosmopolitan.

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Вишневая сумка

Этот оттенок уверенно заменяет красный цвет. Несмотря на то, что он был модным зимой, этим летом вишневые сумки также будут на пике популярности.

Вишневая сумка. Фото: Cosmopolitan

Летняя плетеная сумка

Огромный пляжный шоппер или маленькая сумка-корзинка будет подходить к любому образу. Такие модели сделают лук расслабленным и добавят летне-пляжного вайба.

Плетеная сумка. Фото: Cosmopolitan

Шоколадное хобо

Хобо идеально подойдет тем, кто предпочитает практичность. Выбирайте эту модель, если вам нужна вместительная сумка, в которую влезет все. Летом стоит отдать предпочтение универсальному шоколадному оттенку.

Шоколадная сумка. Фото: Cosmopolitan

Пастельная сумка-багет

Сумка-багет станет тем самым идеальным акцентом в образе. А если она еще и будет в пастельном оттенке, то ваш аутфит точно будет привлекать внимание. Такие цвета летом 2025 года будут суперпопулярными.

Сумка-багет. Фото: Cosmopolitan

Сумка, вдохновленная 90-ми

В этом сезоне в моду вернулось много вещей из 80-90-х. Не изменяют этому тренду и сумки в таком стиле. Одна из них — с карманами и застежками, что добавляет легкой дерзости в образ.

Сумка в стиле 90-х. Фото: Cosmopolitan

Комфортная и вместительная или маленькая и особенная — выбирайте ту модель, которая лежит вам по душе больше. Сочетайте их с разными образами и стилями.

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