Сумка, дорожча за квартиру — її продали за 10 мільйонів доларів

Дівчина з сумкою. Фото: Freepik

Це не просто сумка, а справжній шматок модної історії. І вона щойно пішла з молотка за неймовірні 10 мільйонів доларів, ставши найдорожчим аксесуаром, який коли-небудь продавали на аукціоні. Ця культова чорна Birkin колись належала Джейн Біркін — французькій співачці й акторці, на честь якої й була названа найвідоміша сумка від Hermès.

Про це пише CNN.

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Саме екземпляр від Біркін, із потертостями, ініціалами JB і навіть срібними кусачками для нігтів тепер має нового власника — японського колекціонера, який переміг восьмеро конкурентів буквально за 10 хвилин.

Чим ця сумка така особлива



Вона — перша і єдина така. Та сама, з якої почався міф про Birkin. Її розмір, металеві кільця, унікальна фурнітура — усе це більше ніколи не повторювалося у наступних версіях.

Усе почалося у 1985 році, коли Біркін сиділа в літаку поруч із головою Hermès Жаном-Луї Дюма. Вона поскаржилася, що їй нема в що вмістити свої речі. Просто взяла пакет і намалювала, якою мала б бути "правильна сумка". Через кілька місяців вона отримала свою першу Birkin, яка швидко стала символом стилю, статусу й бажань багатьох поколінь модниць. Цю ж саму сумку Джейн носила щодня впродовж майже десяти років, а у 1994 році віддала її на благодійний аукціон, щоб підтримати боротьбу зі СНІДом. І ось тепер — новий виток її історії.

Джейн Біркін. Фото з сайту Sotheby's

До речі, попередній рекорд у світі люксових аксесуарів належав іншій Hermès — моделі Kelly з діамантами. У 2021 році її продали за 513 тисяч доларів. Але це — дрібниці порівняно з Birkin від самої Біркін.

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