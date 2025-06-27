Стильна сумка на всі часи — чому вона не втрачає актуальності

Сумка, яку не хочеться знімати — чому всі носять кросбоді
Літо — це час легкості, свободи та зручності. Хочеться, щоб і одяг не обтяжував, і руки були вільні. Ідеальне рішення — сумка кросбоді: невелика, але містка, вона стане надійною напарницею для щоденних справ, прогулянок містом і навіть подорожей. У неї легко помістяться ключі, телефон, картки, окуляри — усе найнеобхідніше. А ще вона додає стилю, навіть коли образ зовсім простий.
Новини.LIVE зібрали три найсвіжіші ідеї, як носити цю сумку — і кожна підійде не тільки для спекотних днів, а й для прохолодних вечорів.
Сумка, що готова доповнити будь-який ваш образ
Чорна міді-сукня та акцентна кросбоді
Не обовʼязково вигадувати складні комбінації — оберіть перевірену класику. Чорна сукня довжини міді чи атласна спідниця — це та сама річ, яка завжди виручає. І тут на сцену виходить кросбоді: додайте яскраву — наприклад, червону, лавандову чи металічну — тоді ваш лук одразу буде мати ефектний вигляд. Вона не тільки звільнить руки, а й стане акцентом, що ловить погляди. Пара окулярів, шльопанці або кросівки і от вже готовий літній образ.
Сорочка та кросбоді
Об’ємна сорочка цього літа — мастхев. Її носять як сукню, як жакет, на голе тіло чи поверх топа. А кросбоді в парі з нею — це про рівновагу між легкістю та структурою. Обирайте сумку в ніжному пастельному кольорі або з плетеним ефектом, щоб повноцінно бути в тренді. А ще цей варіант класно працює у перехідну пору: досить змінити взуття на лофери чи закриті мюлі.
Спортивний костюм та кросбоді
Не лише влітку можна бути стильною з кросбоді. Коли стає прохолодніше, сміливо поєднуйте її зі спортивним костюмом. Сірий, кремовий, хакі — до нейтральних відтінків пасує сумка в насиченому кольорі.
Вийде поєднання затишку та шику. А якщо додати трохи аксесуарів — об’ємні сережки, модні окуляри, або навіть кепку, то взагалі вийде розкішний образ.
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