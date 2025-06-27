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Головна Мода Сумка, яку не хочеться знімати — чому всі носять кросбоді

Сумка, яку не хочеться знімати — чому всі носять кросбоді

Ua ru
Дата публікації: 27 червня 2025 09:19
Стильна сумка на всі часи — чому вона не втрачає актуальності
Дівчина дістає щось зі своєї сумки. Фото: Freepik
Ключові моменти Сумка, що готова доповнити будь-який ваш образ

Літо — це час легкості, свободи та зручності. Хочеться, щоб і одяг не обтяжував, і руки були вільні. Ідеальне рішення — сумка кросбоді: невелика, але містка, вона стане надійною напарницею для щоденних справ, прогулянок містом і навіть подорожей. У неї легко помістяться ключі, телефон, картки, окуляри — усе найнеобхідніше. А ще вона додає стилю, навіть коли образ зовсім простий.

Новини.LIVE зібрали три найсвіжіші ідеї, як носити цю сумку — і кожна підійде не тільки для спекотних днів, а й для прохолодних вечорів.

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Сумка, що готова доповнити будь-який ваш образ

Чорна міді-сукня та акцентна кросбоді

Не обовʼязково вигадувати складні комбінації — оберіть перевірену класику. Чорна сукня довжини міді чи атласна спідниця — це та сама річ, яка завжди виручає. І тут на сцену виходить кросбоді: додайте яскраву — наприклад, червону, лавандову чи металічну — тоді ваш лук одразу буде мати ефектний вигляд. Вона не тільки звільнить руки, а й стане акцентом, що ловить погляди. Пара окулярів, шльопанці або кросівки і от вже готовий літній образ.

Сукня та стильна сумка - ідеальна комбінація
Стильний образ. Фото з Instagram

Сорочка та кросбоді

Об’ємна сорочка цього літа — мастхев. Її носять як сукню, як жакет, на голе тіло чи поверх топа. А кросбоді в парі з нею — це про рівновагу між легкістю та структурою. Обирайте сумку в ніжному пастельному кольорі або з плетеним ефектом, щоб повноцінно бути в тренді. А ще цей варіант класно працює у перехідну пору: досить змінити взуття на лофери чи закриті мюлі.

Сорочка до будь-якої сумки підійде
Сорочка та кросбоді. Фото з Instagram

Спортивний костюм та кросбоді

Не лише влітку можна бути стильною з кросбоді. Коли стає прохолодніше, сміливо поєднуйте її зі спортивним костюмом. Сірий, кремовий, хакі — до нейтральних відтінків пасує сумка в насиченому кольорі.

Сумка, що завжди буде мати стильний вигляд
Спортивний костюм та кросбоді. Фото з Instagram

Вийде поєднання затишку та шику. А якщо додати трохи аксесуарів — об’ємні сережки, модні окуляри, або навіть кепку, то взагалі вийде розкішний образ.

Раніше ми писали про модні сумки від Вікторії Бекхем, які варті уваги.

Також ми повідомляли, в якому випадку сумка може зіпсувати образ.

мода тренди сумки аксесуари стиль
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
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