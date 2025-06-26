Культові сумки від Вікторії Бекхем, що обожнюють зірки — актуальні ціни

Сумки. Фото: Freepik

Якщо вам подобається лаконічний дизайн із натяком на розкіш — колекція сумок Вікторії Бекхем саме про це. Кожна модель звучить по-своєму, тож обирайте, яка мелодія ближча саме вам.

Новини.LIVE розповість про деякі трендові сумки від відомої модельєрки.

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Замшева tote-сумка

Уявіть теплий шоколадний колір, м’яку фактуру, яку так і хочеться торкнутися, й майже скульптурний силует. Ця велика сумка легко вмістить ноутбук, светр і ще пів життя — при цьому буде мати не громіздкий, а солідний вигляд. Італійська замша й дві добротні ручки тримають форму, тож сумка не "провисає" навіть зі щоденним навантаженням.

Замшева tote-сумка від Бекхем. Фото: ЦУМ

Чи варта купівлі

Якщо ви шукаєте один універсальний "workhorse" на роки, замша зазвичай вимагає трохи більше догляду, але за естетику та місткість цінник виправданий — 90 850 грн. Додайте спрей-захист і ця красуня переживе не один дощовий день.

Шкіряна сумка з трендовим ремінцем

Чорна гладка шкіра, м’який плечовий ремінь і мінімум фурнітури — те, що називають "тихою розкішшю". Магнітна застібка дозволяє дістати телефон однією рукою, а текстильна підкладка рятує від подряпин на гаджетах. Формат середній — ідеально для міста або поїздок, коли треба лише гаманець, ключі й помаду.

Шкіряна сумка з трендовим ремінцем. Фото: ЦУМ

Чи варта купівлі

Найдоступніша ціна в добірці — 46 150 грн — й найбільш модна посадка "через плече". Якщо ви любите hands-free та швидкий темп, ця модель відпрацює інвестицію щоденними виходами.

Структурована шкіряна сумка-кораблик

Витягнутий прямокутник з блискавкою по всій довжині нагадує маленький борт-чемодан. Дві монолітні ручки, жодного зайвого шва — лише бездоганно гладка шкіра. Усередині підкладка з текстилю і просторе відділення, куди помістяться документи формату А4 і навіть тонка куртка.

Структурована шкіряна сумка-кораблик. Фото: ЦУМ

Чи варта купівлі

Це модель "купив — забув про інші". Так, ціна кусається, адже вартує вона 93 700 грн, але з нею легко перейти від офісу до літака без перевантаження речами: одна сумка, два сценарії. Якщо часто подорожуєте, то ця сумка точно ваш варіант.

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