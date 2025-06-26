Культовые сумки от Виктории Бекхэм, что обожают звезды — актуальные цены

Сумки. Фото: Freepik

Если вам нравится лаконичный дизайн с намеком на роскошь — коллекция сумок Виктории Бекхэм именно об этом. Каждая модель звучит по-своему, поэтому выбирайте, какая мелодия ближе именно вам.

Новини.LIVE расскажет о некоторых трендовых сумках от известного модельера.

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Замшевая tote-сумка

Представьте теплый шоколадный цвет, мягкую фактуру, которую так и хочется потрогать, и почти скульптурный силуэт. Эта большая сумка легко вместит ноутбук, свитер и еще полжизни — при этом будет выглядеть не громоздко, а солидно. Итальянская замша и две добротные ручки держат форму, так что сумка не "провисает" даже при ежедневной нагрузке.

Замшевая tote-сумка от Бекхэм. Фото: ЦУМ

Стоит ли покупать

Если вы ищете один универсальный "workhorse" на годы, замша обычно требует чуть больше ухода, но за эстетику и вместительность ценник оправдан — 90 850 грн. Добавьте спрей-защиту и эта красавица переживет не один дождливый день.

Кожаная сумка с трендовым ремешком

Черная гладкая кожа, мягкий плечевой ремень и минимум фурнитуры — то, что называют "тихой роскошью". Магнитная застежка позволяет достать телефон одной рукой, а текстильная подкладка спасает от царапин на гаджетах. Формат средний — идеально для города или поездок, когда нужен только кошелек, ключи и помада.

Кожаная сумка с трендовым ремешком. Фото: ЦУМ

Стоит ли покупать

Самая доступная цена в подборке — 46 150 грн — и самая модная посадка "через плечо". Если вы любите hands-free и быстрый темп, эта модель отработает инвестицию ежедневными выходами.

Структурированная кожаная сумка-кораблик

Вытянутый прямоугольник с молнией по всей длине напоминает маленький борт-чемодан. Две монолитные ручки, ни одного лишнего шва — только безупречно гладкая кожа. Внутри подкладка из текстиля и просторное отделение, куда поместятся документы формата А4 и даже тонкая куртка.

Структурированная кожаная сумка-кораблик. Фото: ЦУМ

Стоит ли покупки

Это модель "купил — забыл о других". Да, цена кусается, ведь стоит она 93 700 грн, но с ней легко перейти от офиса до самолета без перегрузки вещами: одна сумка, два сценария. Если часто путешествуете, то эта сумка — ваш вариант.

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