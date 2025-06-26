Культовые сумки от Виктории Бекхэм, что обожают звезды — актуальные цены

Классика, что вне времени — сумки Виктории Бекхэм в моде
Если вам нравится лаконичный дизайн с намеком на роскошь — коллекция сумок Виктории Бекхэм именно об этом. Каждая модель звучит по-своему, поэтому выбирайте, какая мелодия ближе именно вам.
Новини.LIVE расскажет о некоторых трендовых сумках от известного модельера.
Три модели сумок от Виктории Бекхэм — их цена
Замшевая tote-сумка
Представьте теплый шоколадный цвет, мягкую фактуру, которую так и хочется потрогать, и почти скульптурный силуэт. Эта большая сумка легко вместит ноутбук, свитер и еще полжизни — при этом будет выглядеть не громоздко, а солидно. Итальянская замша и две добротные ручки держат форму, так что сумка не "провисает" даже при ежедневной нагрузке.
Стоит ли покупать
Если вы ищете один универсальный "workhorse" на годы, замша обычно требует чуть больше ухода, но за эстетику и вместительность ценник оправдан — 90 850 грн. Добавьте спрей-защиту и эта красавица переживет не один дождливый день.
Кожаная сумка с трендовым ремешком
Черная гладкая кожа, мягкий плечевой ремень и минимум фурнитуры — то, что называют "тихой роскошью". Магнитная застежка позволяет достать телефон одной рукой, а текстильная подкладка спасает от царапин на гаджетах. Формат средний — идеально для города или поездок, когда нужен только кошелек, ключи и помада.
Стоит ли покупать
Самая доступная цена в подборке — 46 150 грн — и самая модная посадка "через плечо". Если вы любите hands-free и быстрый темп, эта модель отработает инвестицию ежедневными выходами.
Структурированная кожаная сумка-кораблик
Вытянутый прямоугольник с молнией по всей длине напоминает маленький борт-чемодан. Две монолитные ручки, ни одного лишнего шва — только безупречно гладкая кожа. Внутри подкладка из текстиля и просторное отделение, куда поместятся документы формата А4 и даже тонкая куртка.
Стоит ли покупки
Это модель "купил — забыл о других". Да, цена кусается, ведь стоит она 93 700 грн, но с ней легко перейти от офиса до самолета без перегрузки вещами: одна сумка, два сценария. Если часто путешествуете, то эта сумка — ваш вариант.
Ранее мы писали о трендовых моделях сумок на это лето.
Также мы сообщали о не только стильной, но и удобной сумке.
Читайте Новини.LIVE!