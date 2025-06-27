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Главная Мода Сумка, которую не хочется снимать — почему все носят кроссбоди

Сумка, которую не хочется снимать — почему все носят кроссбоди

Ua ru
Дата публикации 27 июня 2025 09:19
Стильная сумка на все времена — почему она не теряет актуальности
Девушка достает что-то из своей сумки. Фото: Freepik
Ключові моменти Сумка, готовая дополнить любой ваш образ

Лето — это время легкости, свободы и удобства. Хочется, чтобы и одежда не отягощала, и руки были свободны. Идеальное решение — сумка кроссбоди: небольшая, но вместительная, она станет надежной напарницей для ежедневных дел, прогулок по городу и даже путешествий. В нее легко поместятся ключи, телефон, карточки, очки — все самое необходимое. А еще она добавляет стиля, даже когда образ совсем простой.

Новини.LIVE собрали три самые свежие идеи, как носить эту сумку — и каждая подойдет не только для жарких дней, но и для прохладных вечеров.

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Черное миди-платье и акцентное кроссбоди

Не обязательно придумывать сложные комбинации — выберите проверенную классику. Черное платье длины миди или атласная юбка — это та самая вещь, которая всегда выручает. И тут на сцену выходит кроссбоди: добавьте яркую — например, красную, лавандовую или металлическую — тогда ваш лук сразу будет выглядеть эффектно. Она не только освободит руки, но и станет акцентом, который ловит взгляды. Пара очков, шлепанцы или кроссовки и вот уже готов летний образ.

Сукня та стильна сумка - ідеальна комбінація
Стильный образ. Фото из Instagram

Рубашка и кроссбоди

Объемная рубашка этим летом — мастхэв. Ее носят как платье, как жакет, на голое тело или поверх топа. А кроссбоди в паре с ней — это о равновесии между легкостью и структурой. Выбирайте сумку в нежном пастельном цвете или с плетеным эффектом, чтобы полноценно быть в тренде. А еще этот вариант классно работает в переходное время: достаточно сменить обувь на лоферы или закрытые мюли.

Сорочка до будь-якої сумки підійде
Рубашка и кроссбоди. Фото из Instagram

Спортивный костюм и кроссбоди

Не только летом можно быть стильной с кроссбоди. Когда становится прохладнее, смело сочетайте ее со спортивным костюмом. Серый, кремовый, хаки — к нейтральным оттенкам подходит сумка в насыщенном цвете.

Сумка, що завжди буде мати стильний вигляд
Спортивный костюм и кроссбоди. Фото из Instagram

Получится сочетание уюта и шика. А если добавить немного аксессуаров — объемные серьги, модные очки, или даже кепку, то вообще получится роскошный образ.

Ранее мы писали о модных сумках от Виктории Бекхэм, которые достойны внимания.

Также мы сообщали, в каком случае сумка может испортить образ.

мода тренды сумки аксессуары стиль
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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