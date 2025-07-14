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Главная Мода Роскошная и редкая — сумка за 10 млн долларов покорила мир

Роскошная и редкая — сумка за 10 млн долларов покорила мир

Ua ru
Дата публикации 14 июля 2025 18:00
Сумка, что дороже квартиры — ее продали за 10 миллионов долларов
Девушка с сумкой. Фото: Freepik

Это не просто сумка, а настоящий кусок модной истории. И она только что ушла с молотка за невероятные 10 миллионов долларов, став самым дорогим аксессуаром, который когда-либо продавался на аукционе. Эта культовая черная Birkin когда-то принадлежала Джейн Биркин — французской певице и актрисе, в честь которой и была названа самая известная сумка от Hermès.

Об этом пишет CNN.

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Именно экземпляр от Биркин, с потертостями, инициалами JB и даже серебряными кусачками для ногтей теперь имеет нового владельца — японского коллекционера, который победил восемь конкурентов буквально за 10 минут.

Чем эта сумка так особенна

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sotheby's (@sothebys)


Она — первая и единственная такая. Та самая, с которой начался миф о Birkin. Ее размер, металлические кольца, уникальная фурнитура — все это больше никогда не повторялось в последующих версиях.

Все началось в 1985 году, когда Биркин сидела в самолете рядом с главой Hermès Жаном-Луи Дюма. Она пожаловалась, что ей не во что вместить свои вещи. Просто взяла пакет и нарисовала, какой должна была бы быть "правильная сумка". Через несколько месяцев она получила свою первую Birkin, которая быстро стала символом стиля, статуса и желаний многих поколений модниц. Эту же самую сумку Джейн носила ежедневно в течение почти десяти лет, а в 1994 году отдала ее на благотворительный аукцион, чтобы поддержать борьбу со СПИДом. И вот теперь — новый виток ее истории.

Знамениту сумку, що завжди буде в тренді
Джейн Биркин. Фото с сайта Sotheby's

Кстати, предыдущий рекорд в мире люксовых аксессуаров принадлежал другой Hermès — модели Kelly с бриллиантами. В 2021 году ее продали за 513 тысяч долларов. Но это мелочи по сравнению с Birkin от самой Биркин.

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мода тренды сумки аксессуары стиль
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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