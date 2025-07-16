Як носити трендову спідницю 2025 року — підказка від Дорофєєвої

Надя Дорофєєва. Фото: Instagram/DOROFEEVA

Цього літа модні тенденції говорять лише про одне — легкість, комфорт і трішки зухвалої жіночності. І Надя Дорофєєва, як завжди, на одній хвилі з трендами. У одній зі своїх публікацій співачка показала образ, який одразу хочеться повторити: зручний, стильний і трішечки грайливий — саме те, що іноді потрібно нам у спеку.

Новини.LIVE розповість про нього більше.

Реклама

Читайте також:

Образ Наді Дорофєєвої, як натхнення для літа

У ролі бази чорна футболка від Balenciaga, вільна, з написами, як і личить справжньому casual-луку. Але головна зірка образу — мініспідниця в клітинку, ще й плісирована. Вона ніби зійшла з модного подіуму й одразу потрапила в стрітстайл-хроніки літа 2025. Така спідниця — справжній "улюбленець" сезону: трохи шкільного настрою, трохи кокетства, максимум свободи.

Надя Дорофєєва у трендовій спідниці. Фото: Instagram/DOROFEEVA

Несподіване, але влучне взуття — масивні чорні черевики з відкритими пальцями. Це не просто тренд — це виклик усім звичним канонам. Брутальні, але з родзинкою, вони додають образу характеру й легко врівноважують "солодкість" мініспідниці.

З аксесуарів — сонцезахисні окуляри круглої форми з темними лінзами. Ідеальний штрих до легкого, але продуманого до деталей лука.

Стильний образ від Дорофєєвої. Фото: Instagram/DOROFEEVA

Стиль, у якому змішані контрасти



Цей образ можна сміливо назвати прикладом спорт-шик із нотками преппі. Він ідеально поєднує комфорт вуличної моди з естетикою "розумної дівчини з характером". Такий стиль не змушує жертвувати зручністю заради ефектності — він про баланс і гру на контрастах. Надя знову демонструє, що мода — це про настрій, сміливість і трохи іронії.

Раніше ми писали про те, які стильні образи цього літа приміряла українська акторка Ганна Кошмал.

Також ми повідомляли, штани якого фасону носить цього сезону Катерина Реп'яхова.