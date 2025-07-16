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Головна Мода Надя Дорофєєва задала тренд — всі хочуть цю спідницю

Надя Дорофєєва задала тренд — всі хочуть цю спідницю

Ua ru
Дата публікації: 16 липня 2025 11:14
Як носити трендову спідницю 2025 року — підказка від Дорофєєвої
Надя Дорофєєва. Фото: Instagram/DOROFEEVA

Цього літа модні тенденції говорять лише про одне — легкість, комфорт і трішки зухвалої жіночності. І Надя Дорофєєва, як завжди, на одній хвилі з трендами. У одній зі своїх публікацій співачка показала образ, який одразу хочеться повторити: зручний, стильний і трішечки грайливий — саме те, що іноді потрібно нам у спеку.

Новини.LIVE розповість про нього більше.

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Образ Наді Дорофєєвої, як натхнення для літа

У ролі бази чорна футболка від Balenciaga, вільна, з написами, як і личить справжньому casual-луку. Але головна зірка образу — мініспідниця в клітинку, ще й плісирована. Вона ніби зійшла з модного подіуму й одразу потрапила в стрітстайл-хроніки літа 2025. Така спідниця — справжній "улюбленець" сезону: трохи шкільного настрою, трохи кокетства, максимум свободи.

Спідниця, як у Дорофєєвої, в тренді
Надя Дорофєєва у трендовій спідниці. Фото: Instagram/DOROFEEVA

Несподіване, але влучне взуття — масивні чорні черевики з відкритими пальцями. Це не просто тренд — це виклик усім звичним канонам. Брутальні, але з родзинкою, вони додають образу характеру й легко врівноважують "солодкість" мініспідниці.

З аксесуарів — сонцезахисні окуляри круглої форми з темними лінзами. Ідеальний штрих до легкого, але продуманого до деталей лука.

Дорофєєва продовжує пошуки свого стилю
Стильний образ від Дорофєєвої. Фото: Instagram/DOROFEEVA

Стиль, у якому змішані контрасти

Цей образ можна сміливо назвати прикладом спорт-шик із нотками преппі. Він ідеально поєднує комфорт вуличної моди з естетикою "розумної дівчини з характером". Такий стиль не змушує жертвувати зручністю заради ефектності — він про баланс і гру на контрастах. Надя знову демонструє, що мода — це про настрій, сміливість і трохи іронії.

Раніше ми писали про те, які стильні образи цього літа приміряла українська акторка Ганна Кошмал.

Також ми повідомляли, штани якого фасону носить цього сезону Катерина Реп'яхова.

мода знаменитості тренди стиль спідниці
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
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