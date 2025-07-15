Літні луки Ганни Кошмал — стиль молодої мами в тренді

Ганна Кошмал. Фото: Instagram/smorkovkina

Цього літа Ганна Кошмал, яка нещодавно вдруге стала мамою, вкотре доводить: стиль і комфорт — речі цілком сумісні. Попри нову роль у житті, акторка продовжує активно з’являтись у соцмережах та брати участь у театральних постановках. Але нас особливо зачарували її легкі, жіночні літні образи, які хочеться повторити вже зараз.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Ганна робить ставку на сукні, і це ідеальне рішення для спекотного літа. Вона не обмежується класикою, а сміливо експериментує з кроями та деталями. Один із найяскравіших образів — бежева сукня із закритими плечима та хвилями тканини, що м’яко спадають униз. Такий варіант має дуже ніжний й повітряний вигляд, ідеально підходить для вечірніх прогулянок чи побачення.

Бежева сукня. Фото: Instagram/smorkovkina

Ще один лук — проста біла сукня без зайвих деталей. Але в цьому й уся фішка: лаконічність, зручність і витонченість в одному. У такій сукні легко уявити себе на прогулянці з дитиною, коли хочеться мати доглянутий вигляд, але не "переграти" з образом.

Проста біла сукня. Фото: Instagram/smorkovkina

А ось третій варіант — справжній літній хіт. Квіткова сукня, легка й романтична. Принт не просто для декору: цього сезону квіти знову в моді. Великі тропічні бутони, ніжні акварельні візерунки чи мікро-флористика — усе це чудово оживляє гардероб і додає настрою. Ганна обрала саме такий варіант і мала в ньому дуже літній й жіночний вигляд.

Квіткова сукня. Фото: Instagram/smorkovkina

Її приклад показує: не обов’язково жертвувати зручністю заради стилю. Усе можна поєднати — головне, щоб речі "говорили" з вами однією мовою.

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