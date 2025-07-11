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Головна Мода Три тренди в одному луці — стильний образ від Дорофєєвої

Три тренди в одному луці — стильний образ від Дорофєєвої

Ua ru
Дата публікації: 11 липня 2025 11:14
Образ Дорофєєвої, про який всі говорять — вона знає толк у моді
Надя Дорофєєва. Фото: Instagram/nadyadorofeeva

Співачка Надя Дорофєєва поділилась новими фото, де постала в доволі сміливому, але водночас продуманому аутфіті. У кадрі чорні капрі, які впевнено повернулись з 90-х, бомбер, що знову в строю, та в’єтнамки на підборах — взуття, без якого це літо точно не обійтись.

Саме в цьому образі Дорофєєва зʼявилась у своєму Instagram.

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Дорофєєва показала стильний образ з капрі

Поки температура за вікном тішила прохолодою, Надя скористалась моментом і приміряла легкий верхній одяг. Її короткий топ відкриває підтягнутий живіт — фірмовий елемент улюблених образів артистки. І гріх не показати таку форму. Цей лук ідеальна ілюстрація того, як міксувати кілька гарячих трендів, залишаючись собою. Без надмірностей, без фешн-перегинів. Просто стильно і доречно.

Який фірмовий елемент в образів Дорофєєвої
Стильний аутфіт Дорофєєвої. Фото з Instagram

До речі, капрі — одна з улюблених речей у гардеробі Наді. Вона часто обирає їх як базу для образів і завжди стилізує так, що хочеться повторити. Дорофєєва вкотре доводить, що мода — це не про те, щоб сліпо гнатися за трендами. Це про вміння зібрати з них щось своє, і коли це вдається, то воно видно одразу.

Дорофєєва обожнює носити капрі
Дорофєєва вміє дивувати. Фото з Instagram

Як саме носити капрі, щоб мати сучасний вигляд

Наприклад, кежуал варіант, для якого знадобиться проста футболка, кроп-топ, сорочка oversize чи жакет. А до них кросівки, сандалії або кеди. І все, вийде чудовий образ для міських прогулянок.

Капрі, які можна по-різному обіграти в образі
Капрі в образі Дорофєєвої. Фото з Instagram

Ще як варіант, поєднати капрі з щільнішої тканини з блузою, жакетом по фігурі та витонченим взуттям (туфлі чи балетки) — чудовий варіант для офісу чи побачення.

Якщо цікавить більш розслаблений образ, то оберіть капрі спортивного крою й поєднайте із худі або коротким топом. Доповніть кросівками або сліпонами, щоб образ мав зібраний вигляд.

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мода знаменитості одяг тренди стиль
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
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