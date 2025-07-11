Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода Три тренда в одном луке — стильный образ от Дорофеевой

Три тренда в одном луке — стильный образ от Дорофеевой

Ua ru
Дата публикации 11 июля 2025 11:14
Образ Дорофеевой, о котором все говорят — она знает толк в моде
Надя Дорофеева. Фото: Instagram/nadyadorofeeva

Певица Надя Дорофеева поделилась новыми фото, где предстала в довольно смелом, но одновременно продуманном аутфите. В кадре черные капри, которые уверенно вернулись из 90-х, бомбер, который снова в строю, и вьетнамки на каблуках — обувь, без которой этим летом точно не обойтись.

Именно в этом образе Дорофеева появилась в своем Instagram.

Реклама
Читайте также:

Дорофеева показала стильный образ с капри

Когда температура за окном радовала прохладой, Надя поймала момент и примеряла легкую верхнюю одежду. Ее короткий топ открыл подтянутый живот — фирменный элемент любимых образов артистки. И грех не показать такую форму. Этот лук идеальная иллюстрация того, как миксовать несколько горячих трендов, оставаясь собой. Без излишеств, без фэшн-перегибов. Просто стильно и уместно.

Який фірмовий елемент в образів Дорофєєвої
Стильный аутфит Дорофеевой. Фото из Instagram

Кстати, капри — одна из любимых вещей в гардеробе Нади. Она часто выбирает их как базу для образов и всегда стилизует так, что хочется повторить. Дорофеева в очередной раз доказывает, что мода — это не о том, чтобы слепо гнаться за трендами. Это об умении собрать из них что-то свое, и когда это удается, то оно видно сразу.

Дорофєєва обожнює носити капрі
Дорофеева умеет удивлять. Фото из Instagram

Как именно носить капри, чтобы выглядеть современно

Например, кэжуал вариант, для которого понадобится простая футболка, кроп-топ, рубашка oversize или жакет. А к ним кроссовки, сандалии или кеды. И все, получится отличный образ для городских прогулок.

Капрі, які можна по-різному обіграти в образі
Капри в образе Дорофеевой. Фото из Instagram

Еще как вариант, совместить капри из более плотной ткани с блузой, жакетом по фигуре и изящной обувью (туфли или балетки) — отличный вариант для офиса или свидания.

Если интересует более расслабленный образ, то выберите капри спортивного кроя и сочетайте с худи или коротким топом. Дополните кроссовками или слипонами, чтобы образ выглядел собранным.

Ранее мы писали о том, с какими штанами жена Виктора Павлика представила сразу несколько образов.

Также мы сообщали, какой стильный аксессуар обожает носить этим летом Даша Квиткова.

мода знаменитости одежда тренды стиль
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации