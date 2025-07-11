Образ Дорофеевой, о котором все говорят — она знает толк в моде

Надя Дорофеева. Фото: Instagram/nadyadorofeeva

Певица Надя Дорофеева поделилась новыми фото, где предстала в довольно смелом, но одновременно продуманном аутфите. В кадре черные капри, которые уверенно вернулись из 90-х, бомбер, который снова в строю, и вьетнамки на каблуках — обувь, без которой этим летом точно не обойтись.

Именно в этом образе Дорофеева появилась в своем Instagram.

Реклама

Читайте также:

Дорофеева показала стильный образ с капри

Когда температура за окном радовала прохладой, Надя поймала момент и примеряла легкую верхнюю одежду. Ее короткий топ открыл подтянутый живот — фирменный элемент любимых образов артистки. И грех не показать такую форму. Этот лук идеальная иллюстрация того, как миксовать несколько горячих трендов, оставаясь собой. Без излишеств, без фэшн-перегибов. Просто стильно и уместно.

Стильный аутфит Дорофеевой. Фото из Instagram

Кстати, капри — одна из любимых вещей в гардеробе Нади. Она часто выбирает их как базу для образов и всегда стилизует так, что хочется повторить. Дорофеева в очередной раз доказывает, что мода — это не о том, чтобы слепо гнаться за трендами. Это об умении собрать из них что-то свое, и когда это удается, то оно видно сразу.

Дорофеева умеет удивлять. Фото из Instagram

Как именно носить капри, чтобы выглядеть современно

Например, кэжуал вариант, для которого понадобится простая футболка, кроп-топ, рубашка oversize или жакет. А к ним кроссовки, сандалии или кеды. И все, получится отличный образ для городских прогулок.

Капри в образе Дорофеевой. Фото из Instagram

Еще как вариант, совместить капри из более плотной ткани с блузой, жакетом по фигуре и изящной обувью (туфли или балетки) — отличный вариант для офиса или свидания.

Если интересует более расслабленный образ, то выберите капри спортивного кроя и сочетайте с худи или коротким топом. Дополните кроссовками или слипонами, чтобы образ выглядел собранным.

Ранее мы писали о том, с какими штанами жена Виктора Павлика представила сразу несколько образов.

Также мы сообщали, какой стильный аксессуар обожает носить этим летом Даша Квиткова.