Образ, що став вічною класикою — носіть як Кендалл Дженнер і принцеса Діана

Стильна дівчина в капелюсі. Фото: Freepik

Зіркові streetstyle-образи — це справжній скарб для всіх, хто хоче мати модний вигляд без зайвих зусиль. Знаменитосте не тільки на червоній доріжці прагнуть мати розкішний вигляд, але і у звичайному житті. Саме у щоденних образах криється той самий секрет "зрозумілої моди": базові речі, продумані деталі й формули, які може повторити кожен.

Про це пише Elle.

Реклама

Читайте також:

Образ, що в моді тримається роками

Кендалл Дженнер — одна з тих, чий вуличний стиль хочеться зберігати в теку "на натхнення". Вона завжди знаходить ідеальний баланс між простотою та вишуканістю. І що найприємніше — її луки легко адаптувати до свого гардероба. Можна хоч завтра вдягнути щось подібне на каву з подругою чи на вихідні за містом. Цього разу модель знову нагадала, чому вважається іконою стилю.

Кендалл Дженнер. Фото: X: @kendalljbrs

Вона вибрала перевірену класику: білу майку, прямі джинси та зробила ставку на взуття. Кендалл доповнила лук ковбойськими чоботами з загостреним носом і невеликим підбором — і заправила туди штани. Додала широкий ремінь у тон чобіт і вийшов образ, що має простий, але влучний вигляд. Усе завдяки деталям і фактурі, що "збирають" лук докупи.

Цікаво, що ця формула — не нова. Її обожнювала принцеса Діана.

Принцеса Діана зі старшим сином. Фото: Elle

Вона теж часто заправляла джинси у ковбойські чоботи, щоправда, комбінувала з блейзером або светром. Її версія образу була трохи розслабленішою, але не менш стильною. Власне, саме в цьому й полягає магія моди: одне й те саме поєднання може мати десятки варіацій і кожна з них працює по-своєму.

Раніше ми писали про те, які стильні речі пропонує носити цього літа Селена Гомес.

Також ми повідомляли про стильні аутфіти від Даші Квіткової, які вона приміряла цього літа.