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Головна Мода Універсальний образ, який не виходить з моди десятиліттями

Універсальний образ, який не виходить з моди десятиліттями

Ua ru
Дата публікації: 10 липня 2025 11:14
Образ, що став вічною класикою — носіть як Кендалл Дженнер і принцеса Діана
Стильна дівчина в капелюсі. Фото: Freepik

Зіркові streetstyle-образи — це справжній скарб для всіх, хто хоче мати модний вигляд без зайвих зусиль. Знаменитосте не тільки на червоній доріжці прагнуть мати розкішний вигляд, але і у звичайному житті. Саме у щоденних образах криється той самий секрет "зрозумілої моди": базові речі, продумані деталі й формули, які може повторити кожен.

Про це пише Elle.

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Кендалл Дженнер — одна з тих, чий вуличний стиль хочеться зберігати в теку "на натхнення". Вона завжди знаходить ідеальний баланс між простотою та вишуканістю. І що найприємніше — її луки легко адаптувати до свого гардероба. Можна хоч завтра вдягнути щось подібне на каву з подругою чи на вихідні за містом. Цього разу модель знову нагадала, чому вважається іконою стилю. 

Образ, що завжди є доречним
Кендалл Дженнер. Фото: X: @kendalljbrs

Вона вибрала перевірену класику: білу майку, прямі джинси та зробила ставку на взуття. Кендалл доповнила лук ковбойськими чоботами з загостреним носом і невеликим підбором — і заправила туди штани. Додала широкий ремінь у тон чобіт і вийшов образ, що має простий, але влучний вигляд. Усе завдяки деталям і фактурі, що "збирають" лук докупи.

Цікаво, що ця формула — не нова. Її обожнювала принцеса Діана.

Принцеса Діана обожнювала вільний стиль
Принцеса Діана зі старшим сином. Фото: Elle

Вона теж часто заправляла джинси у ковбойські чоботи, щоправда, комбінувала з блейзером або светром. Її версія образу була трохи розслабленішою, але не менш стильною. Власне, саме в цьому й полягає магія моди: одне й те саме поєднання може мати десятки варіацій і кожна з них працює по-своєму.

Раніше ми писали про те, які стильні речі пропонує носити цього літа Селена Гомес.

Також ми повідомляли про стильні аутфіти від Даші Квіткової, які вона приміряла цього літа.

мода знаменитості тренди образ стиль
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
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