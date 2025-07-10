Образ, что стал вечной классикой — носите как Кендалл Дженнер и принцесса Диана

Стильная девушка в шляпе. Фото: Freepik

Звездные streetstyle-образы — это настоящий клад для всех, кто хочет выглядеть модно без лишних усилий. Знаменитости не только на красной дорожке стремятся выглядеть роскошно, но и в обычной жизни. Именно в ежедневных образах кроется тот самый секрет "понятной моды": базовые вещи, продуманные детали и формулы, которые может повторить каждый.

Об этом пишет Elle.

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Кендалл Дженнер — одна из тех, чей уличный стиль хочется хранить в папке "на вдохновение". Она всегда находит идеальный баланс между простотой и изысканностью. И что самое приятное — ее луки легко адаптировать к своему гардеробу. Можно хоть завтра надеть что-то подобное на кофе с подругой или на выходные за городом. На этот раз модель снова напомнила, почему считается иконой стиля.

Кендалл Дженнер. Фото: X: @kendalljbrs

Она выбрала проверенную классику: белую майку, прямые джинсы и сделала ставку на обувь. Кендалл дополнила лук ковбойскими сапогами с заостренным носом и небольшим каблуком — и заправила туда брюки. Добавила широкий ремень в тон сапогам и получился образ, выглядящий просто, но в точку. Все благодаря деталям и фактуре, которые "собирают" лук воедино.

Интересно, что эта формула — не новая. Ее обожала принцесса Диана.

Принцесса Диана со старшим сыном. Фото: Elle

Она тоже часто заправляла джинсы в ковбойские сапоги, правда, комбинировала с блейзером или свитером. Ее версия образа была немного более расслабленной, но не менее стильной. Собственно, именно в этом и заключается магия моды: одно и то же сочетание может иметь десятки вариаций и каждая из них работает по-своему.

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