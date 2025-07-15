Летние луки Анны Кошмал — стиль молодой мамы в тренде

Анна Кошмал. Фото: Instagram/smorkovkina

Этим летом Анна Кошмал, которая недавно во второй раз стала мамой, в очередной раз доказывает: стиль и комфорт — вещи вполне совместимые. Несмотря на новую роль в жизни, актриса продолжает активно появляться в соцсетях и участвовать в театральных постановках. Но нас особенно очаровали ее легкие, женственные летние образы, которые хочется повторить уже сейчас.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Анна делает ставку на платья и это идеальное решение для жаркого лета. Она не ограничивается классикой, а смело экспериментирует с кроями и деталями. Один из самых ярких образов — бежевое платье с закрытыми плечами и мягко ниспадающими вниз волнами ткани. Такой вариант выглядит очень нежно и воздушно, идеально подходит для вечерних прогулок или свидания.

Бежевое платье. Фото: Instagram/smorkovkina

Еще один лук — простое белое платье без лишних деталей. Но в этом и вся фишка: лаконичность, удобство и изящество в одном. В таком платье легко представить себя на прогулке с ребенком, когда хочется выглядеть ухоженно, но не "переиграть" с образом.

Простое белое платье. Фото: Instagram/smorkovkina

А вот третий вариант — настоящий летний хит. Цветочное платье, легкое и романтичное. Принт не просто для декора: в этом сезоне цветы снова в моде. Крупные тропические бутоны, нежные акварельные узоры или микро-флористика — все это прекрасно оживляет гардероб и добавляет настроения. Анна выбрала именно такой вариант и выглядела в нем очень летней и женственной.

Цветочное платье. Фото: Instagram/smorkovkina

Ее пример показывает: не обязательно жертвовать удобством ради стиля. Все можно совместить — главное, чтобы вещи "говорили" с вами на одном языке.

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