Как носить трендовую юбку 2025 года — подсказка от Дорофеевой

Надя Дорофеева. Фото: Instagram/DOROFEEVA

Этим летом модные тенденции говорят лишь об одном — легкость, комфорт и чуточку дерзкой женственности. И Надя Дорофеева, как всегда, на одной волне с трендами. В одной из своих публикаций певица показала образ, который сразу хочется повторить: удобный, стильный и немножечко игривый — именно то, что иногда нужно нам в жару.

Новини.LIVE расскажет о нем больше.

Реклама

Читайте также:

Образ Нади Дорофеевой, как вдохновение для лета

В роли базы черная футболка от Balenciaga, свободная, с надписями, как и подобает настоящему casual-луку. Но главная звезда образа — мини-юбка в клетку, еще и плиссированная. Она будто сошла с модного подиума и сразу попала в стритстайл-хроники лета 2025. Такая юбка — настоящий "любимец" сезона: немного школьного настроения, немного кокетства, максимум свободы.

Надя Дорофеева в трендовой юбке. Фото: Instagram/DOROFEEVA

Неожиданная, но меткая обувь — массивные черные ботинки с открытыми пальцами. Это не просто тренд — это вызов всем привычным канонам. Брутальные, но с изюминкой, они добавляют образу характера и легко уравновешивают "сладость" мини-юбки.

Из аксессуаров — солнцезащитные очки круглой формы с темными линзами. Идеальный штрих к легкому, но продуманному до деталей луку.

Стильный образ от Дорофеевой. Фото: Instagram/DOROFEEVA

Стиль, в котором смешаны контрасты



Этот образ можно смело назвать примером спорт-шик с нотками преппи. Он идеально сочетает комфорт уличной моды с эстетикой "умной девушки с характером". Такой стиль не заставляет жертвовать удобством ради эффектности — он о балансе и игре на контрастах. Надя снова демонстрирует, что мода — это про настроение, смелость и немного иронии.

Ранее мы писали о том, какие стильные образы этим летом примерила украинская актриса Анна Кошмал.

Также мы сообщали, брюки какого фасона носит в этом сезоне Екатерина Репяхова.