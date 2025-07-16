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Главная Мода Надя Дорофеева задала тренд — все хотят эту юбку

Надя Дорофеева задала тренд — все хотят эту юбку

Ua ru
Дата публикации 16 июля 2025 11:14
Как носить трендовую юбку 2025 года — подсказка от Дорофеевой
Надя Дорофеева. Фото: Instagram/DOROFEEVA

Этим летом модные тенденции говорят лишь об одном — легкость, комфорт и чуточку дерзкой женственности. И Надя Дорофеева, как всегда, на одной волне с трендами. В одной из своих публикаций певица показала образ, который сразу хочется повторить: удобный, стильный и немножечко игривый — именно то, что иногда нужно нам в жару.

Новини.LIVE расскажет о нем больше.

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В роли базы черная футболка от Balenciaga, свободная, с надписями, как и подобает настоящему casual-луку. Но главная звезда образа — мини-юбка в клетку, еще и плиссированная. Она будто сошла с модного подиума и сразу попала в стритстайл-хроники лета 2025. Такая юбка — настоящий "любимец" сезона: немного школьного настроения, немного кокетства, максимум свободы.

Спідниця, як у Дорофєєвої, в тренді
Надя Дорофеева в трендовой юбке. Фото: Instagram/DOROFEEVA

Неожиданная, но меткая обувь — массивные черные ботинки с открытыми пальцами. Это не просто тренд — это вызов всем привычным канонам. Брутальные, но с изюминкой, они добавляют образу характера и легко уравновешивают "сладость" мини-юбки.

Из аксессуаров — солнцезащитные очки круглой формы с темными линзами. Идеальный штрих к легкому, но продуманному до деталей луку.

Дорофєєва продовжує пошуки свого стилю
Стильный образ от Дорофеевой. Фото: Instagram/DOROFEEVA

Стиль, в котором смешаны контрасты

Этот образ можно смело назвать примером спорт-шик с нотками преппи. Он идеально сочетает комфорт уличной моды с эстетикой "умной девушки с характером". Такой стиль не заставляет жертвовать удобством ради эффектности — он о балансе и игре на контрастах. Надя снова демонстрирует, что мода — это про настроение, смелость и немного иронии.

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мода знаменитости тренды стиль юбки
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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