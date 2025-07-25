Леся Никитюк в ковбойском образе — в какую сумму он ей обошелся

Леся Никитюк. Фото: Instagram/lesia_nikituk

Телеведущая Леся Никитюк громко вернулась в мир светских мероприятий и сделала это с размахом. Впервые после рождения сына она появилась на публике, да еще и не просто как гость, а как ведущая вечеринки известного блогера Кэнди Суперстар. Тематика события — кантри, а значит, ковбойские шляпы, деним, кожа и деревянные декорации были маст-хэвом вечера. Но именно образ Леси стал настоящей звездой этого "дикого" праздника.

Новини.LIVE разобрал ее образ более подробно.

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Леся вновь подтвердила свой статус модной иконы. Несмотря на то, что после родов прошел всего месяц, она уже блистает в смелых луках, показывая подтянутую фигуру и хорошее настроение.

Леся Никитюк. Фото: Instagram/lesia_nikituk

Топ с перчиком

Для дня рождения на верх она выбрала черный корсетный топ с металлическими вставками и заклепками — микс гламура и рок-н-ролла. Это эффектное изделие создал бренд Ltm07.ua, а цена — около 7500 грн.

Топ. Фото: Ltm07.ua

Кожаные перчатки с бахромой

Образ дополнили черные кожаные перчатки от Klats — длинные, с элементами бахромы, стоимостью 100 евро. Они добавили драйва и еще больше стилистически закрепили "вестерн"—настроение.

Кожаные перчатки с бахромой. Фото: Klats

Низ — просто, но с характером

Джинсовые мини-шорты стали символом легкости и уверенности. В сочетании с прозрачными колготками, имитирующими подвязки, получился образ для тех, кто не боится быть в центре внимания.

Сапоги — как у настоящей ковбойки



Завершением аутфита стали массивные байкерские сапоги с декоративными элементами — то, что нужно для стильной вечеринки в стиле дикого Запада.

Шляпа



Вишенкой на торте стала классическая ковбойская шляпа с широкими полями от KazvanHats. Она гармонично завершила образ и стоит около 130 долларов.

Шляпа KazvanHats. Фото: Eatsy

Как мы видим, Леся Никитюк не просто вернулась — она сделала это громко, смело и очень стильно. И доказала, что быть мамой — не значит отказываться от красоты, драйва и своего любимого способа самовыражения.

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