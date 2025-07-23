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Головна Мода Улюблений аксесуар Квіткової з відпочинку — помітили всі

Улюблений аксесуар Квіткової з відпочинку — помітили всі

Ua ru
Дата публікації: 23 липня 2025 09:19
Квіткова не знімала цей аксесуар навіть на пляжі — це не окуляри
Даша Квіткова. Фото: Instagram/kvittkova

Цього літа Даша Квіткова, одна з найвідоміших українських інфлюенсерок, зробила ставку на один трендовий аксесуар — шовкову хустку. І, здається, не прогадала. Вона з’являлася з нею ще в Києві, а тепер, відпочиваючи разом із 4-річним сином Левом на Мальдівах, теж не випускає її з рук. 

У серії яскравих кадрів Квіткової в Instagram на фоні океану й пальм ми помітили деталь, яка об’єднує більшість образів блогерки — хустка, зав’язана на талії.

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Здавалося б, дрібниця. Але саме вона створює настрій — додає ніжності, стилю, а ще зручності. Адже хустка може прикрити стегна, захистити від сонця, або просто прикрасити look, коли не хочеться нічого зайвого.

Квіткова показала фото з пляжу

На одному з фото Даша позує в ніжно-рожевому купальнику та біло-бежевій кепці — все має лаконічний, але дуже зібраний вигляд. І саме хустка з тонким східним візерунком у пастельних тонах підкреслює її талію та додає образу легкості.

Квіткова вкотре показала улюблений літній аксесуар
Квіткова на пляжі. Фото з Instagram

Аксесуар виявився універсальним. Його можна пов’язати й на голову — особливо актуально для спекотного сонця — або на сумку, коли хочеться трохи кольору. У місті обмотати на шию або замість ременя на джинси. Хустка всюди доречна, якщо вона з натурального шовку та з гарним, ненав’язливим принтом.

Даша довела, що не треба вигадувати складні комбінації, аби мати стильний вигляд. Один правильно підібраний аксесуар може зробити образ завершеним. А ще це приклад того, як мода працює на практику — коли річ одночасно і гарна, і зручна, і функціональна.

Який аксесуар Квіткова взяла з собою у відпустку
Квіткова полюбила хустку. Фото з Instagram

Тож, якщо шукаєте невелике, але ефектне оновлення гардероба — придивіться до шовкової хустки. Особливо у відпустку. Не дарма ж навіть Квіткова бере її з собою на край світу.

Раніше ми писали про те, які купальники встигла приміряти за це літо Квіткова.

Також ми повідомляли, який улюблений аромат у Даші Квіткової цього сезону.

мода знаменитості Даша Квіткова аксесуари стиль
Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
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