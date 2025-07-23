Квиткова не снимала этот аксессуар даже на пляже — это не очки

Даша Квиткова. Фото: Instagram/kvittkova

Этим летом Даша Квиткова, одна из самых известных украинских инфлюенсерок, сделала ставку на один трендовый аксессуар — шелковый платок. И, кажется, не прогадала. Она появлялась с ним еще в Киеве, а теперь, отдыхая вместе с 4-летним сыном Львом на Мальдивах, тоже не выпускает его из рук.

В серии ярких кадров Квитковой в Instagram на фоне океана и пальм мы заметили деталь, которая объединяет большинство образов блогера — платок, завязанный на талии.

Реклама

Читайте также:

Казалось бы, мелочь. Но именно он создает настроение — добавляет нежности, стиля, а еще удобства. Ведь платок может прикрыть бедра, защитить от солнца, или просто украсить look, когда не хочется ничего лишнего.

Квиткова показала фото с пляжа

На одном из фото Даша позирует в нежно-розовом купальнике и бело-бежевой кепке — все выглядит лаконично, но очень собранно. И именно платок с тонким восточным узором в пастельных тонах подчеркивает ее талию и добавляет образу легкости.

Квиткова на пляже. Фото из Instagram

Аксессуар оказался универсальным. Его можно повязать и на голову — особенно актуально для жаркого солнца — или на сумку, когда хочется немного цвета. В городе обмотать на шею или вместо ремня на джинсы. Платок везде уместен, если он из натурального шелка и с красивым, ненавязчивым принтом.

Даша доказала, что не надо придумывать сложные комбинации, чтобы выглядеть стильно. Один правильно подобранный аксессуар может сделать образ завершенным. А еще это пример того, как мода работает на практику — когда вещь одновременно и красивая, и удобная, и функциональная.

Квиткова полюбила платок. Фото из Instagram

Так что, если ищете небольшое, но эффектное обновление гардероба — присмотритесь к шелковому платку. Особенно в отпуск. Не зря же даже Квиткова берет его с собой на край света.

Ранее мы писали о том, какие купальники успела примерить за это лето Квиткова.

Также мы сообщали, какой любимый аромат у Даши Квитковой в этом сезоне.