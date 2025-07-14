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Головна Мода Чим пахне Даша Квіткова — улюблений аромат блогерки у 2025 році

Чим пахне Даша Квіткова — улюблений аромат блогерки у 2025 році

Ua ru
Дата публікації: 14 липня 2025 19:57
Парфум Даші Квіткової — універсальний аромат, що підійде усім
Даша Квіткова. Фото: Instagram/kvittkova

Цього літа українська блогерка Даша Квіткова зробила ставку на аромат, який ідеально поєднує глибину, стиль і загадковість — Maison Crivelli Papyrus Moleculaire. І це справді щось особливе.

Новини.LIVE розповість про них детальніше.

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Це нішева парфумована вода унісекс із вишуканим і глибоким звучанням. В її основі пудрово-деревинна композиція, яку з першого вдиху пронизує пряна енергія тютюну, кориандру, папірусу і сандалу. Цікаво те, що аромат живе на шкірі, адаптуючись до кожної людини, тому на вас він розкриватиметься зовсім інакше, ніж на комусь іншому. У цьому його головна інтрига.

Квіткова показала трендовий парфум, що їй сподобався
Улюблений парфум Квіткової. Фото з Instagram

Maison Crivelli Papyrus Moleculaire звучить контрастно і водночас гармонійно — свіжість переплітається з пряністю, солодкість із сухими деревними нотами, а на завершення на шкірі залишається теплий пудровий шлейф із пасажами тютюну, чорного перцю й амірісу.

Аромат побудований як складна симфонія. На початку можемо відчути пряно-свіжий акорд із амірісу, бобів тонка, коріандру, насіння моркви, папірусу, тютюну й чорного перцю. Далі деревинно-бальзамічна м’якість, в якій чути глибину олібануму, елемі й тютюну. А у фіналі розкривається пудровий, насичений шлейф, що довго тримається й створює відчуття дорогої, інтелігентної присутності.

Парфуми, що позиціонують як унісекс
Maison Crivelli Papyrus Moleculaire. Фото: make.up

Ціна — близько 275 доларів (понад 11 тисяч гривень). Але цей аромат не просто прикраса для літа. Це парфум-настрій, парфум-характер, що однозначно підкреслить вашу індивідуальність.

Раніше ми писали про те, в які аромати від легендарного бренду Armani легко закохатись.

Також ми повідомляли, на який фрукт в парфумах звернути увагу, оскільки це зараз в тренді.

мода знаменитості духи аромат стиль
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
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