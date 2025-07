Культові аромати Giorgio Armani, які завжди у тренді — яскраві й сміливі

Парфуми. Фото: Freepik

Парфуми — це більше, ніж просто запах. Це історія, настрій і характер, заховані у флаконі. І хоч бренд Giorgio Armani вже давно став символом елегантності, в його ароматах немає пафосу — лише відчуття внутрішньої сили й спокійної жіночності. До речі, сьогодні, 11 липня, легендарному Джорджо Армані виповнився 91 рік.

У колекції бренду близько 200 ароматів, але Новини.LIVE зібрали три, які досі вважаються маленькими скарбами — перевіреними часом, не схожими на тимчасові модні ноти.

Три класні аромати від Giorgio Armani

Si від Giorgio Armani

Лаконічний, теплий і дуже жіночний. Він звучить, як "так" собі, своїм бажанням, своїм почуттям. Починається із зеленої гіркоти листя чорної смородини — зухвало і свіжо. Далі відчувається м’якість: троянда, фрезія, трохи пудрова, трохи романтична. А у фіналі база, яка грає ключову роль: деревина, амброксан і пачулі створюють спокійний, чуттєвий шлейф.

Si від Giorgio Armani. Фото: Brocard

Si Passione Eau De Parfum

Якщо оригінальний Si — це ніжність, то Passione більше про пристрасть. Тут більше кольору, більше яскравості, більше зухвалості. У першій хвилі розкривається груша, чорна смородина, грейпфрут і рожевий перець.

Потім жасмин, троянда, ананас і геліотроп із легким ванільно-мигдальним відтінком. Шлейф глибокий, теплий, із димчастим акцентом пачулі. Цей аромат ніби червона помада: сміливий і абсолютно жіночний.

Si Passione Eau De Parfum. Фото: Brocard

Because It's You від Emporio Armani

Це аромат для жінки, яка не боїться бути різною. Вона мила, іронічна, емоційна, іноді непередбачувана, але завжди справжня. На початку можна відчути солодку, соковиту малину і легкий неролі. Потім розкривається троянда — ніжна, але з характером. І нарешті м’яка, тепла ваніль у поєднанні з мускусом. Шлейф ніжний, але залишає після себе емоцію.

Because It's You від Emporio Armani. Фото: Brocard

У кожному з цих ароматів — своє жіноче "я": м’яке, грайливе або пристрасне. І не важливо, який саме виберете ви — головне, щоб він звучав у унісон із вашим настроєм. А якщо хочете додати у своє життя ще більше магнетизму, то зверніть увагу на чоловічий аромат Stronger With You. Він створений у парі з жіночим Because It's You, і разом вони — як дві частини однієї історії.

