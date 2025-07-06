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Головна Мода Пахнуть по-багатому — кращі парфуми, які обирають сильні жінки

Пахнуть по-багатому — кращі парфуми, які обирають сильні жінки

Ua en ru
Дата публікації: 6 липня 2025 19:45
Кращі парфуми, які обирають багаті жінки — пахнуть розкішно
Парфуми. Фото: Freepik

Багаті жінки обирають особливі парфуми, які підійдуть далеко не кожній. Вони підкреслюють характер та додають до образу особливої ноти. Ці парфуми підійдуть не всім, але точно нікого не залишать байдужим.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Які парфуми обирають багаті жінки

Ganymede від Marc-Antoine Barrois

Ці парфуми мають пряний деревний аромат у поєднанні із замшевими, фіалковими та цитрусовими нотами. Запах підкріплений яскравим мандарином та легким мускусом. Ganymede — свіжі та елегантні парфуми, які стануть особливою прикрасою образу.

Ganymede від Marc-Antoine Barrois
Парфуми Ganymede від Marc-Antoine Barrois. Фото з Instagram

Kirke від Tiziana Terenzi

Цей аромат обирають ті, хто хоче яскраво заявити про себе. Він має фруктово-шипрові ноти в поєднанні з маракуєю, персиком, грушею, малиною та чорною смородиною. База аромату складається з мускусу, сандалу, ванілі, пачулі та геліотропа. Ці парфуми насичені, стійкі та з довгим шлейфом. 

Kirke від Tiziana Terenzi
Парфуми Kirke від Tiziana Terenzi. Фото з Instagram

Bombshell від Victoria's Secret

Цей аромат — блискуче поєднання свіжих піонів та цитрусових нот з екзотичною іскрою. Солодощів цьому додає ванільна орхідея. Цей аромат дуже приємний, свіжий та злегка хвилюючий.

Bombshell від Victoria's Secret
Парфуми Bombshell від Victoria's Secret. Фото з Instagram

Lost Cherry від Tom Ford

Цей шлейфовий запах підійде тим, хто любить бути в центрі уваги. Аромат відкривається терпкою пряною вишнею й гірким мигдалем. Ідеально доповнюють їх турецька троянда й жасминовий самбак. Закріплюють все класичні акорди перуанського бальзаму та смажених бобів. 

Lost Cherry від Tom Ford
Парфуми Lost Cherry від Tom Ford. Фото з Instagram

Ці чотири парфуми не виходять з моди та справді вже стали культовими. Вони, як сильна жінка, не залишають двозначних вражень. В ці аромати можна або закохатись з першого разу, або зненавидіти їх назавжди.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які парфуми носять жінки-маніпуляторки.

Також ми розповідали про улюблені аромати української акторки Ксенії Мішиної.

мода тренди парфуми аромат запах
Ірина Савчук - Редактор
Автор:
Ірина Савчук
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