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Головна Мода Аромат пасивної агресії — парфуми, які носять жінки-маніпуляторки

Аромат пасивної агресії — парфуми, які носять жінки-маніпуляторки

Ua ru
Дата публікації: 3 липня 2025 19:46
Парфуми, які обирають жінки з драмою в серці — фатальні аромати
Парфуми. Фото: Freepik

Знайти свою людину серед аромату мільйона флаконів — задача не з легких. Але іноді достатньо лише одного вдиху, щоб у голові промайнуло, що щось не так. Бо деякі парфуми — це не просто про запах, але і про характер. Про червоні прапорці, якими не розмахують. 

Новини.LIVE зібрав три жіночі аромати, які пахнуть не просто стильно — вони пахнуть тривожними дзвіночками і, можливо, навіть трохи токсичністю.

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Chanel Coco Mademoiselle

Класика, що прикидається безпечною. Здавалося б, приємний аромат цитрусу, троянд, пачулі. Але під усім цим шармом часто ховається образ "королеви контролю". Та, що завжди все знає краще. Та, що скаже, як вам жити, що їсти й куди ходити. Вона красива, розумна і завжди права. А ще ніколи не скаже "вибач". Просто тому, що не бачить у цьому сенсу.

Lancôme La Vie Est Belle

Це солодкий шлейф із ванілі, груші, жасмину й ірису, який наче обіймає. Але іноді здається, що це не обійми, а липка павутина. Цей аромат часто вибирають ті, хто посміхається, навіть коли злиться. А потім просто мовчить і довго, образливо. Зі словами "нічого, все нормально", які насправді означають: "ти вже у немилості".

Парфуми, які обирають сильні і незалежні жінки
Lancome La Vie Est Belle. Фото: make.up

Maison Francis Kurkdjian — Baccarat Rouge 540

Заманює, гіпнотизує, залишає по собі слід, як нічне повідомлення від колишнього. Амбра, жасмин, шафран і кедр — все звучить неймовірно дорого. І справді, дівчата, які обирають цей парфум, зазвичай грають за своїми правилами.

Вони не закохуються, а скоріше дозволяють себе любити. Вони завжди на пів кроку попереду, і якщо ви з ними не встигаєте — це ваша проблема.

Раніше ми писали про те, чому нові парфуми Дональда Трампа викликали такий ажіотаж.

Також ми повідомляли, які парфуми дуже стійкі і будуть вас супроводжувати весь день.

мода духи аромат стиль запах
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
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