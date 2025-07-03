Духи, которые выбирают женщины с драмой в сердце — роковые ароматы

Парфюмерия. Фото: Freepik

Найти своего человека среди аромата миллиона флаконов — задача не из легких. Но иногда достаточно лишь одного вдоха, чтобы в голове промелькнуло, что что-то не так. Потому что некоторые духи — это не просто про запах, но и про характер. О красных флажках, которыми не размахивают.

Новини.LIVE собрал три женских аромата, которые пахнут не просто стильно — они пахнут тревожными звоночками и, возможно, даже немного токсичностью.

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Chanel Coco Mademoiselle Coco Mademoiselle

Классика, притворяющаяся безопасной. Казалось бы, приятный аромат цитруса, роз, пачули. Но под всем этим шармом часто скрывается образ "королевы контроля". Той, что всегда все знает лучше. Та, что скажет, как вам жить, что есть и куда ходить. Она красивая, умная и всегда права. А еще никогда не скажет "извини". Просто потому, что не видит в этом смысла.

Lancôme La Vie Est Belle

Это сладкий шлейф из ванили, груши, жасмина и ириса, который как будто обнимает. Но иногда кажется, что это не объятия, а липкая паутина. Этот аромат часто выбирают те, кто улыбается, даже когда злится. А потом просто молчит и долго, обиженно. Со словами "ничего, все нормально", которые на самом деле означают: "ты уже в немилости".

Lancome La Vie Est Belle. Фото: make.up

Maison Francis Kurkdjian — Baccarat Rouge 540

Заманивает, гипнотизирует, оставляет после себя след, как ночное сообщение от бывшего. Амбра, жасмин, шафран и кедр — все звучит невероятно дорого. И действительно, девушки, которые выбирают этот парфюм, обычно играют по своим правилам.

Они не влюбляются, а скорее позволяют себя любить. Они всегда на полшага впереди, и если вы с ними не успеваете — это ваша проблема.

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